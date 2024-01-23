نجاة 3 بحارة إثر انقلاب قارب صيد بسواحل الحسيمة
هبة بريس - مكتب طنجة
نجا ثلاثة بحارة أمس الاثنين بعد إنقلاب قارب تقليدي كانوا على متنه في رحلة صيد بسواحل الحسيمة.
وقالت مصادر محلية إن مركبا للصيد الساحلي كان على مقربة من موقع الحادث الناجم عن الظروف الجوية الصعبة، التي تشهدها الحسيمة والنواحي ، حيث قدم يد العون للبحارة ، وأنقذهم من الموت.
وأضافت المصادر ذاتها إن خافرة الانقاذ التابعة لميناء الحسيمة انتقلت الى مكان انقلاب القارب المنكوب وقامت بجره في إتجاه ميناء الحسيمة، كما وصل البحارة الثلاثة سالمين إلى الميناء ذاته .
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12 تعليقات
كيكولك اللبحر كياخد العوامة الله يستر الجميع
نسال الله السلامة للجميع متل هؤلاء الصيادون التقليديون يخاطرون بانفسهم كتيرا علا لقمة العيش اعانهم الله عليها
كان الله في عونهم هدا هو الخبز المور الحمد لله والشكر لله يجب ان تكون هناك مساعدات لهؤلاء الصيادون التقليديون
الحمدلله انهم اونقدو من طرف هؤلاء الخافرة للانقاد التابعة لي ميناء الحسيمة واطال الله في عمرهم
الحمدلله على سلامتهم من الموت .
البحار يؤدي بنفسه إلى التهلكة ولكن ظروفه المعيشية هي المسبب الرئيسي في تضحيته .
الحمد لله على سلامتكم والخسائر الله اعوضها ..
على الصيادين ألا يغامروا بأنفسهم في أعالي البحار..
الحمد لله على نجاتهم بسلام..
اللهم أحسن خاتمتنا جميعا يارب العالمين..
اللهم عوضهم خيرا يارب العالمين..
عليهم أخذ الحيطة والحذر خصوصاً عند هيجان البحار..