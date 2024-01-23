الإصابة تبعد محمد الشناوي عن باقي مباريات مصر بأمم إفريقيا

2024-01-23 / 14:23
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، غياب محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب (الفراعنة) عن باقي مشوار الفريق في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وذكر اتحاد الكرة المصري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الأشعة التي خضع لها الشناوي أثبتت إصابته بخلع في الكتف، سيغيب على إثره عن اللقاءات المتبقية لمنتخب مصر في البطولة القارية.

وأضاف “تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصري مع نظيره بالنادي الأهلي على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب”.

يذكر أن الشناوي أصيب خلال تعادل منتخب مصر 2 / 2 مع منتخب الرأس الأخضر أمس الاثنين في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية في مرحلة المجموعات لأمم إفريقيا 2023.

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