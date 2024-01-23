فاس.. السجن النافذ من 5 إلى 3 سنوات لعناصر من القوات المساعدة بتهمة الارتشاء

ع محياوي _ هبة بريس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكامها في حق متابعة 8 أشخاص، من بينهم 7 عناصر من القوات المساعدة يحملون رتب مختلفة، وذلك على خلفية تورطهم في جرائم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات وتسهيل الهجرة السرية.

وحكمت المحكمة بمؤاخذة المتهمين” ي _ ا” من أجل المشاركة في تصدير المخدرات والارتشاء والمشاركة في تسهيل الهجرة غير المشروعة دون عصابة واتفاق واعتياد، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم وببراءته من باقي التهم.

كما تمت مؤاخذة كل من “و _ ك” و”ح _ ج” و”إ _ب” و”ع _ ل” و”أ _ و” و”س _ ل”. من أجل الارتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة نافذة قدرها 30000 درهم وببراءتهم من باقي التهم، شأنهم شأن متهم آخر “ح _ ا”، مع تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى في الدعوى العمومية.

وفي الدعوى المدنية، فقد تم قبول الطلبات المدنية شكلا وفي الموضوع بأداء المتهم “ي _ ا” لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مديرها غرامة نافذة قدرها 306.000000,00 درهما مجبرة في الأدنى في حالة عدم الأداء وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى .

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد تابع المتهمون من أجل “الارتشاء، المشاركة في الاتجار في المخدرات، المشاركة في نقل المخدرات والاتجار فيها، تصدير المخدرات، المشاركة في تنظيم وتسهيل الهجرة غير المشروعة، النصب والاحتيال، المشاركة في تصدير مخدرات بدون تصريح ولا ترخيص”.

وتورط المتهمون، في جرائم الارتشاء وتنظيم الهجرة السرية والمشاركة في تصدير المخدرات انطلاقا من سواحل الناظور، مشيرة إلى أن أغلب المتهمين ينتمون للمجموعة 38 للمخزن المتنقل للقوات المساعدة بالدريوش

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