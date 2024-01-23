بلغت 22 طنا ..الأكوادور تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخ البلاد

2024-01-23 / 13:03
7
هبة بريس - متابعة

تمكن الجيش الاكوادوري من ضبط كمية ضخمة من المخدرات في عملية نفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والتي بلغت حوالي 22 طنا من الكوكايين، كواحدة من أكبر المضبوطات في تاريخ البلاد.

وأعلن الجيش الاكوادوري فى حسابه على شبكة التواصل الاجتماعى “اكس”، إن ما يقرب من 22 طنا من المخدرات التي عثر عليها في مقاطعة لوس ريوس الاستوائية، تم توزيعها في 733 طردا، مقدرا قيمة الشحنة بأكثر من مليار دولار في السوق الدولية.

وتم الإبلاغ عن اكتشاف عشرة أطنان، لكن الرقم تغير مع تقدم العملية التي يُزعم أنها نُفذت في مزرعة خنازير حيث تم إخفاء وتخزين هذه الكمية الكبيرة من الكوكايين، حيث كشف الجيش الاكوادوري أن هذه الكمية الضخمة المضبوطة كانت في طريقها الى أسواق فى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى “باستخدام طائرات خفيفة منخفضة الأداء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 21 جنديا خلال يوم واحد في تفجير مبنيين بغزة

الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 21 جنديا خلال يوم واحد…

2024-01-23 / 09:20
Photo of واشنطن تدعو إسرائيل لـ”تحقيق عاجل” في مقتل شاب أميركي فلسطيني

واشنطن تدعو إسرائيل لـ”تحقيق عاجل” في مقتل شاب أميركي…

2024-01-22 / 23:41
Photo of الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على قبول حل الدولتين

الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على قبول حل الدولتين

2024-01-22 / 23:18
Photo of زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط

زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط

2024-01-22 / 21:53
Photo of أكسيوس : إسرائيل تقترح وقف القتال شهرين في غزة لإطلاق سراح المحتجزين

أكسيوس : إسرائيل تقترح وقف القتال شهرين في غزة…

2024-01-22 / 21:37
Photo of بسبب سرقة أبحاث طلابها.. استقالة وزيرة التعليم في النرويج

بسبب سرقة أبحاث طلابها.. استقالة وزيرة التعليم في النرويج

2024-01-22 / 12:30
Photo of فنانة مصرية تعرض الزواج على الصحفي وائل الدحدوح

فنانة مصرية تعرض الزواج على الصحفي وائل الدحدوح

2024-01-22 / 09:56
Photo of فرنسا تعلن عن ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد بنسبة 9.8%

فرنسا تعلن عن ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد بنسبة…

2024-01-22 / 09:33
Photo of باحثون يطورون لقاحا يمكنه خفض نسبة الكوليسترول الضار

باحثون يطورون لقاحا يمكنه خفض نسبة الكوليسترول الضار

2024-01-21 / 23:06
Photo of قـ..ـتلى وجرحى في حادث إطلاق نار جماعي بولاية تكساس الأمريكية

قـ..ـتلى وجرحى في حادث إطلاق نار جماعي بولاية تكساس…

2024-01-21 / 22:45

‫7 تعليقات

  2. تمكن الجيش الاكوادوري من ضبط كمية ضخمة من المخدرات في عملية نفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع

    رد

  7. ميا فالميا تحقيقات حموشي مع الخلية اليقظة للناصري وبعيوي والزوج السابق للطيفة رأفت هو من ذل الايكوادوريين على هذه العملية الكبيرة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق