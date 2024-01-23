بلغت 22 طنا ..الأكوادور تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخ البلاد

هبة بريس - متابعة

تمكن الجيش الاكوادوري من ضبط كمية ضخمة من المخدرات في عملية نفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والتي بلغت حوالي 22 طنا من الكوكايين، كواحدة من أكبر المضبوطات في تاريخ البلاد.

وأعلن الجيش الاكوادوري فى حسابه على شبكة التواصل الاجتماعى “اكس”، إن ما يقرب من 22 طنا من المخدرات التي عثر عليها في مقاطعة لوس ريوس الاستوائية، تم توزيعها في 733 طردا، مقدرا قيمة الشحنة بأكثر من مليار دولار في السوق الدولية.

وتم الإبلاغ عن اكتشاف عشرة أطنان، لكن الرقم تغير مع تقدم العملية التي يُزعم أنها نُفذت في مزرعة خنازير حيث تم إخفاء وتخزين هذه الكمية الكبيرة من الكوكايين، حيث كشف الجيش الاكوادوري أن هذه الكمية الضخمة المضبوطة كانت في طريقها الى أسواق فى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى “باستخدام طائرات خفيفة منخفضة الأداء.

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