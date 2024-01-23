جرسيف: سيارات “المقاتلات” غير قانونية تبيع المخدرات دون رقابة

هبة بريس

لا حديث اليوم في الشارع الجرسيفي، سوى حول ظاهرة “المقاتلات” التي عادت الى شوارع المدينة من جديد، بعد اختفاءها لمدة طويلة عقب تحول المدينة الى عمالة.

وانتشرت سيارات “المقاتلات” بشكل ملحوظ بالمدينة، خلال الفترة الأخيرة، بحيث حولت نشاطها من بيع الخمور الى ترويج والاتجار في مخدر الكوكايين.

وتتموقع “المقاتلات” في أرجاء السوق الاسبوعي، الذي أصبح قبلة لكل المدمنين ولجميع الراغبين في اقتناء وتعاطي هذه السموم القاتلة.

وتمارس عصابات الاتجار في الكوكايين نشاطها “التجاري”، بكل أريحية على مرأى ومسمع المواطنين ورغم النداءات والإخباريات التي يتم ايفاد عناصر المصالح الأمنية بها.

فهل يتدخل الحموشي ويعطي تعليماته الصارمة لتنقية جرسيف من هذه الظاهرة، علما أن الجريدة تتوفر على فيديوهات لهذه السيارات و تتحفظ عن نشرها خوفا على أمن و سلامة مراسلها بالمنطقة.

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