جرسيف: سيارات “المقاتلات” غير قانونية تبيع المخدرات دون رقابة
هبة بريس
لا حديث اليوم في الشارع الجرسيفي، سوى حول ظاهرة “المقاتلات” التي عادت الى شوارع المدينة من جديد، بعد اختفاءها لمدة طويلة عقب تحول المدينة الى عمالة.
وانتشرت سيارات “المقاتلات” بشكل ملحوظ بالمدينة، خلال الفترة الأخيرة، بحيث حولت نشاطها من بيع الخمور الى ترويج والاتجار في مخدر الكوكايين.
وتتموقع “المقاتلات” في أرجاء السوق الاسبوعي، الذي أصبح قبلة لكل المدمنين ولجميع الراغبين في اقتناء وتعاطي هذه السموم القاتلة.
وتمارس عصابات الاتجار في الكوكايين نشاطها “التجاري”، بكل أريحية على مرأى ومسمع المواطنين ورغم النداءات والإخباريات التي يتم ايفاد عناصر المصالح الأمنية بها.
فهل يتدخل الحموشي ويعطي تعليماته الصارمة لتنقية جرسيف من هذه الظاهرة، علما أن الجريدة تتوفر على فيديوهات لهذه السيارات و تتحفظ عن نشرها خوفا على أمن و سلامة مراسلها بالمنطقة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
اقسم بالله بمباركة الشرطة، لايعقل الساكنة تعلم الموضوع والشرطة في سبات، التغابي
هذا العفن يحول الشخص الى مجرد خيال ، يتبول ويتغوط على نفسه قد يقتل امه و إبنائه من اجل جرعة
فيا رافع السماء بغير عمد يا رب الكون نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته أحدا من خلقك او استاثرت به في علم العيب عندك
ان تسحق اكباد و اجساد و اولاد كل من تاجر في المخدرات او غض الطرف عن تجارتها او سمح بادخالها الى بلاد المسلمين او صنعها
اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
سيارات المقاتلات غير قانونية تبيع المخدرات دون رقابة
ظاهرة المقاتلات التي عادت الى شوارع المدينة من جديد، بعد اختفاءها لمدة طويلة عقب تحول المدينة الى عمالة
Saraha khas yediro m3ahom chi 7el
حولت نشاطها من بيع الخمور الى ترويج والاتجار في مخدر الكوكايين
اقسم بالله الا حتى بعض عناصر الأمن شركاء في هده التجارة ويوجد عنصر امني يبيعوها
كفى من تجارة هذه السموم التي اضرت بالفرد و المجتمع و شوهت صورة البلاد في العالم