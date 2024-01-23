هل يُرمِّم الدعم التربوي ما أحدثته الاضرابات من ثغرات؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

موسمٌ دراسي استثنائي ليس كسابقيه، موسمٌ صاحبته موجة احتجاجات واضرابات وتوقفات شلت معظم المؤسسات وأربكت الحسابات وأحرجت النقابات وفرَّخت التنسيقيات، واستنفرت السُّلطات وسرّعت من عقد جولات الحوارات لمعالجة الاشكالات واقرار التعديلات على النظام الأساسي الجديد لنزع فتيل التوثرات، في انتظار استدعاء النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قصد الإطلاع على النسخة النهائية قبل إحالته على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، فيما تتطلع من جانب آخر إلى إنهاء التوقيفات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة المضربين عن العمل.

ذلك هو المشهد الذي عرفه القطاع التعليمي ببلادنا من مستجدات كادت أن تعصف بالمكتسبات، لولا اليقظة وتغليب المصلحة الفضلى للوطن على المصالح الشخصية، ما كانت الحياة ستعود من جديد إلى المؤسسات التعليمية، وما كانت هذه الأخيرة ستفتح أبوابها لتلامذتها وشركائها والفاعلين فيها….

نعم، طُويت صفحة الاضرابات، وجاء زمن تعويض مافات من دروس وأنشطة وأبحاث، وسارعت الوزارة إلى إطلاق خطة لتخفيف البرامج الدراسية عبر تبني سلسلة من الإجراءات الكفيلة بتأمين الزمن المدرسي لاستدراك الحصص الدراسية الضائعة والتخفيف من حدة هدر ساعات التمدرس وتحصين التعلمات بالمؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك التعليمية ولاسيما المستويات الإشهادية.

* تأمين لما تبقى من الزمن المدرسي

هي خطة وطنية تروم تأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، تلك التي نصت عليها المذكرة رقم 001-24 بتاريخ 03 يناير 2024 في شأن تكييف تنظيم السنة الدراسية (2023-2024)، ترى فيه الوزارة صمام أمان يضمن إحقاق مبدأي الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، وتوفير تعلمات ذات جودة للجميع بتأمين الاستكمال وتجويد الدعم لتمكينهم من اكتساب المعارف وبناء الكفايات المبرمجة حسب المستويات الدراسية بمختلف أسلاكها، وتأهيلهم لتحضير واجتياز مختلف الاستحقاقات التقويمية المحلية والجهوية والوطنية والدولية في ظروف تضمن مقومات النجاح والتميز.

كما أطلقت الوزارة حصص للدعم التربوى في إطار البرامج المحلية، تنجز في إطار استكمال جداول الحصص الرسمية، والحصص التطوعية التي يقوم بها أستاذات وأساتذة المؤسسات التعليمية، إضافة إلى الدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية وذلك في إطار برنامج الأعمال التربوية المنجزة بالمؤسسات التعليمية.

ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من البرنامج الوطني للدعم التربوى، فإن الوزارة تدعو جميع التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم وكذا كافة الأطر التربوية والإدارية للانخراط المكثف في هذه العملية تعزيزا للمكتسبات الدراسية للتلميذات والتلاميذ، وتحقيقا لأهداف الإصلاح التربوي.

* دعم تربوي بتحفيزات مالية

لانجاح خطة الدعم لما تبقى من الزمن المدرسي، خصصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحفيزات للأساتذة من أجل المشاركة في برنامج الدعم التربوي، لتدبير الزمن المدرسي، وهي الخطة التي تهدف إلى تعويض مافات، ونجاحُها مرتبط أساسا بانخراط الأسر لتشجيع أبنائها فيما تراهن على الأسر من أجل تشجيع أبنائها للاستفادة من أيام العطلة.

ومادام أن نجاح الخطة مرتبط أساس بانخراط الجميع، كشفت مصادر أن الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ دخلت على الخط، بل واقترحت تحفيزات مالية تشجيعية لفائدة الأساتذة والأستاذات للانخراط الفعال في انجاز حصص الدعم، وهو ما قيل بأنه مقترح تفاعلت معه الوزار عبر تخصيص مبلغ 200 درهما للساعة لفائدة كل أستاذ انخرط في هذه العملية التي انطلقت أمس الاثنين تزامنا وأيام العطلة المدرسية للاستفادة من دروس الدعم المكثفة من أجل مساعدة التلاميذ على استدراك ما فاتهم من الدروس خلال فترة الإضرابات.

الوزارة نزلت بثقلها لانجاح هذه الخطة، وقالت بأن لديها مايكفي من الموارد البشرية لتحقيق ذلك خارج جدول الحصص الدراسية، خاصة خلال أيام نهاية الأسبوع، على أن يتم هذا الدعم بشكل لا يرهق التلاميذ وباستشارة مع أولياء أمورهم.

كما أبدت الوزارة ترحيبها بجميع هيئات التدريس الراغبة في المشاركة في الدعم التربوي وبجميع جمعيات المجتمع المدني والأساتذة المتقاعدين، الراغبين في الانخراط في تقديم دروس الدعم، ولكل من له الكفاءة المهنية لذلك، على أساس أن يستهدف الدعم التربوي مواد المستويات الإشهادية الأساسية، وفقا لجدول توزيع الحصص.

* هل سيُصلح الدعم التربوي ما أفسدته توقفات الاضرابات؟

قالت الوزارة إنها واعية كل الوعي باستدراك مافات وانقاذ الموسم الدراسي، وهي التي لطالما طمأنت الرأي العام وخاصة آباء وأمهات التلاميذ والتلميذات، ومن أجل تفعيل ذلك، وجهت تعليماتها لمسؤوليها تدعوهم إلى تقديم دروس الدعم التربوي على قدم وساق مع استحضار مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتمكينهم من المعارف والمهارات والكفايات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي من خلال تنويع أشكال التدخل والمقاربات المعتمدة، وسيتم ذلك من خلال إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية والتعلمات الأساس في المستويات غير الإشهادية في وضع خطة الدعم التربوي المناسبة لكل مؤسسة تعليمية، مع تخصيص الأعمال التربوية بالمؤسسة التعليمية التي تنجز من قبل طالبات وطلبة الإجازة في التربية، بشكل كلي، للدعم التربوي، تحت إشراف أستاذ(ة) المادة وبتأطير من المفتش(ة) التربوي(ة)، فضلا عن إعطاء الأولوية بالنسبة لحصص الدعم التربوي للأستاذات والأساتذة المزاولين بالمؤسسة، وإنجازها خارج جداول الحصص، مع الاستعانة بأطر وكفاءات إضافية في حالة الخصاص (أطر تربوية متقاعدة وخبرات من قطاعات أخرى تتوفر على المؤهلات الكافية لتقديم حصص الدعم التربوي)، وذلك بتنسيق وثيق مع جمعيات أمهات وأولياء أمور التلاميذ وممثلي السلطات المحلية والترابية وجمعيات المجتمع المدني.

خطة الدعم التربوي…نجاح مشروط

لا يخفى عن أحد، أن تحقيق النجاح وضمان النجاعة التربوية لهذا البرنامج، مرتبط أساسا بمجموعة من المحددات لابد من تثبيتها وعلى رأسها إجراء عملية التقويم التشخيصى من أجل تحديد مكامن القوة ومكامن الضعف في المكتسبات الدراسية للمتعلمات والمتعلمين وتقييئهم حسب مستويات التحكم في التعلمات والكفايات المستهدفة، مع ضرورة استثمار وتحليل النتائج الدراسية السابقة ومختلف عمليات تقييم المكتسبات المنجزة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، مع وضع وتكييف برامج الدعم حسب الخصوصيات المحلية والحاجيات الفعلية للمتعلمات والمتعلمين.

نعم، انخرطت المديريات الإقليمية للتعليم بقوة، في عقد اجتماعات متواصلة تنزيلا للمذكرة الوزارية رقم 002X24 بتاريخ 04 يناير 2024 في شأن اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية.

وهنا ترأس المديرون الاقليميون سلسلة اجتماعات تنسيقية لفائدة رؤساء المؤسسات التعليمية لتقاسم وتدارس سبل بلورة خطط محلية للدعم التربوي والآليات الكفيلة بتفعيلها من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، والعمل على تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية بمختلف المؤسسات التعليمية، وبلورة خطط محلية تتماشى مع الخطة الوطنية.

أخيرا عاد التلاميذ إلى حجراتهم الدراسية، بعد ثورة تصحيح شاملة عرفها ميلاد النظام الأساسي الجديد، الذي شاركت في صياغته والدفاع عن تجويده وتعديله قوى وطنية حية همها الوحيد والأوحد الدفاع عن المدرسة المغربية، لكنها في المقابل أماطت اللثام عن واقع سيظل يسائل النقابات التعليمية عن دورها وتدخلها بالشكل المطلوب في معالجة كافة الإشكالات، كما سيبقى السؤال الذي سيطرح نفسه مع كل تحول دراماتيكي هو “كيف ولماذا تم تفريخ التنسيقيات كبديل عن النقابات؟ هل الأمر يتعلق بقصور هذه الأخيرة وعدم قدرتها على مسايرة المتغيرات؟ أم أن واقع التعليم الحالي في جلبابه الجديد بروح شبابية جديدة بدعم تكنولوجي وصحوة معلوماتية كان كفيلا بخلق الفارق وحشد النضال على مواقع التواصل الاجتماعي؟

مايهمنا في الأخير هو عودة الدفء إلى المؤسسات التعليمية، والتلاميذ إلى حجراتهم الدراسية، دون أن ننسى حساسية المرحلة وما تتطلبه من “تعقيل” و”تغليب” للمصلحة العليا على المصالح الشخصية، ودون أن ننسى كذلك العمل على إعادة الثقة للعمل النقابي كمؤسسة دستورية، والعمل على تحصين الممارسة الديموقراطية للحوار بين كافة المتدخلين في الحقل التعليمي….

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