المغرب يسثتمر 1,2 مليار درهم لتعزيز المخزون الاحتياطي للمواد البترولية

2024-01-23 / 13:29
5

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يواصل المغرب من خلال أوراش كبرى تعزيز و تحديث و عصرنة بنياته التحتية في عدد من المجالات و من بينها تلك الخاصة بتخزين المواد البترولية لتعزيز مخزونه الوطني.

و في هذا الصدد، أوضحت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة أن المغرب يتوفر اليوم على قدرات تخزينية من المواد البترولية تزيد على 70 يوما من الاستهلاك اليومي، بغض النظر عن وقود الطائرات الذي يعد مخزونا تجاريا.

و أضافت الوزيرة في مداخلة لها بمجلس النواب أن الحكومة قررت وضع برنامج استثماري بقيمة 1,2 مليار درهم لتعزيز هذا المخزون لتسعة أيام إضافية، إلى جانب مواكبة البرنامج الاستثماري الثاني بقيمة 700 مليون درهم في أفق 2026 والذي سيرفع المخزون الوطني من المواد البترولية إلى 6 أيام إضافية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير.. الأبناك المغربية حققت أرباحا تجاوزت 30 مليار درهم

تقرير.. الأبناك المغربية حققت أرباحا تجاوزت 30 مليار درهم

2024-01-23 / 15:20
Photo of بلغ 120 مليون دولار.. قطاع الألعاب الإلكترونية يحقق رقم معاملات مهم

بلغ 120 مليون دولار.. قطاع الألعاب الإلكترونية يحقق رقم…

2024-01-23 / 10:37
Photo of مندوبية التخطيط تفصح عن لائحة المدن التي عرفت أعلى معدلات أسعار خلال سنة 2023

مندوبية التخطيط تفصح عن لائحة المدن التي عرفت أعلى…

2024-01-22 / 17:50
Photo of وجدة.. الجزولي يطلق تنزيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية الإستثمارات الخاصة

وجدة.. الجزولي يطلق تنزيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية الإستثمارات الخاصة

2024-01-22 / 17:36
Photo of أسعار الأسماك و فواكه البحر تنخفض بأسواق الجملة

أسعار الأسماك و فواكه البحر تنخفض بأسواق الجملة

2024-01-22 / 16:05
Photo of المغرب يفتح أبواب إفريقيا للشركات السعودية عبر صندوق اسثتماري ضخم

المغرب يفتح أبواب إفريقيا للشركات السعودية عبر صندوق اسثتماري…

2024-01-22 / 14:57
Photo of المشاريع العقارية تنبث كالفطر.. دعم السكن يثير شهية المنعشين و الجودة تثير التساؤل

المشاريع العقارية تنبث كالفطر.. دعم السكن يثير شهية المنعشين…

2024-01-22 / 12:08
Photo of رصيد المغرب من العملة الصعبة يرتفع و يصل ل 35,6 مليار يورو

رصيد المغرب من العملة الصعبة يرتفع و يصل ل…

2024-01-22 / 11:01
Photo of المغرب يضاعف الاستثمارات بواقع ثلاث مرات في مجال الطاقة المتجددة

المغرب يضاعف الاستثمارات بواقع ثلاث مرات في مجال الطاقة…

2024-01-20 / 14:47
Photo of ببرلين.. صديقي يتباحث مع نظيره الإيفواري تعزيز التعاون الفلاحي

ببرلين.. صديقي يتباحث مع نظيره الإيفواري تعزيز التعاون الفلاحي

2024-01-20 / 13:03

‫5 تعليقات

  2. يواصل المغرب من خلال أوراش كبرى تعزيز و تحديث و عصرنة بنياته التحتية في عدد من المجالات

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق