المغرب يسثتمر 1,2 مليار درهم لتعزيز المخزون الاحتياطي للمواد البترولية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب من خلال أوراش كبرى تعزيز و تحديث و عصرنة بنياته التحتية في عدد من المجالات و من بينها تلك الخاصة بتخزين المواد البترولية لتعزيز مخزونه الوطني.

و في هذا الصدد، أوضحت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة أن المغرب يتوفر اليوم على قدرات تخزينية من المواد البترولية تزيد على 70 يوما من الاستهلاك اليومي، بغض النظر عن وقود الطائرات الذي يعد مخزونا تجاريا.

و أضافت الوزيرة في مداخلة لها بمجلس النواب أن الحكومة قررت وضع برنامج استثماري بقيمة 1,2 مليار درهم لتعزيز هذا المخزون لتسعة أيام إضافية، إلى جانب مواكبة البرنامج الاستثماري الثاني بقيمة 700 مليون درهم في أفق 2026 والذي سيرفع المخزون الوطني من المواد البترولية إلى 6 أيام إضافية.

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