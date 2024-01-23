مراكش.. سرقة الدراجات النارية تؤرق بال ساكنة حي “أبواب مراكش”

هبة بريس - مراكش

يعيش حي أبواب مراكش التابع لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، خلال هذه الأيام من شهر يناير الجاري، حالة من الفوضى والاحتقان وسط الساكنة بسبب انتشار ظاهرة سرقة الدرجات النارية من أمام العمارات.

وحسب مصدر مطلع لـ”هبة بريس”، أن الحي المذكور يعرف سرقات متكررة وبشكل يومي من أشخاص مجهولي الهوية، يتربصون بين الفينة والأخرى بالدرجات النارية المركونة أمام العمارات، ما عمق جراح الساكنة.

وفي ذات السياق، كشف أحد الضحايا في تصريح لـ”هبة بريس”، أنه قام بركن دراجته النارية أمام باب العمارة التي يسكن بها بالحي المذكور على الساعة السابعة والنصف مساء من يوم الجمعة 19 من شهر يناير الجاري، وبعد خروجه من الشقة انصدم بكون دراجته النارية قد سرقت من طرف مجهولين بعدما اختفوا عن الأنظار في ظروف غامضة، ما دفعه بالتوجه للدائرة الأمنية 17 لتقديم شكاية في الموضوع.

ومن جابنه، طالب الحقوقي محمد الهروالي العضو بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في تصريح له من السلطات الأمنية بتكثيف الدوريات على مستوى حي “أبواب مراكش” لتخليص الساكنة من ظاهرة السرقة التي أراقت بالهم، وكذا تفعيل المساطر القانونية الصارمة في حق المتورطين الذين ينشطون في هذه الأفعال الإجرامية.

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