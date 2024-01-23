الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 21 جنديا خلال يوم واحد في تفجير مبنيين بغزة
هبة بريس - وكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل 21 من جنوده وإصابة اخر بجروح خطيرة جنوب قطاع غزة .
وذكر ذات المصدر، أن الجنود كانوا في مبنى عندما انفجر، ولم يعد هناك أي جنود إسرائيليين محاصرين في الداخل، وتم تقديم العلاج للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.
ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيئيل هاجاري، فقد تم إطلاق صاروخ آر بي جي على المبنى، ووقع انفجاران، ومن المرجح أن تكون المباني قد انفجرت بسبب وجود ألغام في المنطقة.
هذا ولا يزال الوضع قيد التحقيق. كما أعلن المتحدث عن إجمالي 21 ضحية بين الجنود والضباط وسيتم الإعلان عن أسمائهم على مدار اليوم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
33 تعليقات
اللهم احصيهم عددا وأرينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين..
عدد ضعيف جدا نريد المزيد من ذالك ..
اللهم لك الحمد والشكر دعواتنا معاكم نصركم الله ثبتكم الله أعانكم الله قواكم الله ..
قوله تعالى:«يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»..
الله أكبر اللهم انصر الاسلام والمسلمين وانصر أهلنا في غزة ثبتهم يارب وسدد خطاهم..
الله أكبر اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم آمين..
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين..
نصر قريب ان شاء الله . وهذه بداية النهاية العدو..
صدق الله و رسوله الكريم:(ٱسۡتِكۡبَارࣰا فِی ٱلۡأَرۡضِ وَمَكۡرَ ٱلسَّیِّىِٕۚ وَلَا یَحِیقُ ٱلۡمَكۡرُ ٱلسَّیِّئُ إِلَّا بِأَهۡلِهِۦۚ فَهَلۡ یَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلۡأَوَّلِینَۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبۡدِیلࣰاۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحۡوِیلًا) ..
الناطق الرسمي للجيش الإسرائيلي: قواتنا تخوض معارك في ظروف قاسية..
اللهم انصر أهل غزة نصرا عزيزا كريما. وحسبنا الله ونعم الوكيل وافوض أمري الى الله في اسرائيل و من ولاهم..
اللهم نصر اخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفلسطين وفي كل بقاع الأرض..
تخوف الجيش الاسرائيلي في مقتل 21 عسكري ويبحث عن الهدنة…
اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين ..
لا يجب ان تتوقف هاته الحرب حتى استسلام العدو ..
اللهم نسألك النصر العاجل لفلسطين الشقيقة..
اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم يآرب العالمين..
اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم ارنيا فيهم عجائب قدرتك..
قوله تعالى :«وما النصر إلا من عند الله»نصر من الله وفتح قريب..
إن ينصركم الله فلا غالب لكم…