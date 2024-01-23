حمزة الفيلالي :” من يفرط بالجواهر النادرة يقضي العمر بجمع الحصى”

2024-01-23 / 09:32
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القسم الفني: هبة بريس

أثار الفنان المغربي حمزة الفيلالي فضول متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، عقب نشره تدوينة غريبة بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وجاء في التدوينة “رسالة لك: من يفرط بالجواهر النادرة يقضي العمر بجمع الحصى”، دون أن يفصح عن المقصود بهذه الرسالة.

وجدير بالذكر أن الفنان الكوميدي، أعلن مؤخرا عن دخوله القفص الذهبي للمرة الثالثة، حيث قرر الاستقرار رفقة زوجته في دولة الإمارات.

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‫2 تعليقات

  1. من قرأ رواية لابي بريفو بعنوان ” مانون ليسكو”يفهم ان النساء احيانا تتعامل عكس مل ينتظره الرجال. فااسيدة الجميلة كانت تبحث عن المال من غير علم زوجها بطرق غير مشروعة. وسيدة اعمال بالاماراة لا تخرج عن هذا الاطار. والفاهم يفهم

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