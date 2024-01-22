الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على قبول حل الدولتين

2024-01-22 / 23:18
0
هبة بريس

حث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي،، إسرائيل على القبول بإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة، وذلك خلال لقاءات مع وزراء خارجية الجانبين ودول عربية في بروكسل، فيما اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي على الدول الأوروبية بناء جزيرة للفلسطينيين في عرض البحر الأبيض.

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال27 مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل الاجتماع لاحقاً وبشكل منفصل مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي. وأجرى وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية بدورهم محادثات مع الوزراء الأوروبيين. وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «إن الوضع الإنساني لا يمكن أن يكون أسوأ» في غزة.

وأضاف أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام والاستقرار «بالوسائل العسكرية وحدها». ..

وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن بوريل سيقدم خطة من عشر نقاط للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وتدعو الخطة لعقد «مؤتمر تحضيري للسلام» ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة للمؤتمر.

وتدعو خطة بوريل إلى التطبيع الكامل بين إسرائيل والدول العربية، وستخلق «إطاراً أولياً للسلام الإسرائيلي الفلسطيني في غضون عام واحد. وستكون هناك ضمانات أمنية قوية لكلتا الدولتين، وسيكون الاتفاق مشروطاً بالاعتراف الدبلوماسي المتبادل الكامل والمتكامل بين إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة»
.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of واشنطن تدعو إسرائيل لـ”تحقيق عاجل” في مقتل شاب أميركي فلسطيني

واشنطن تدعو إسرائيل لـ”تحقيق عاجل” في مقتل شاب أميركي…

2024-01-22 / 23:41
Photo of زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط

زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط

2024-01-22 / 21:53
Photo of أكسيوس : إسرائيل تقترح وقف القتال شهرين في غزة لإطلاق سراح المحتجزين

أكسيوس : إسرائيل تقترح وقف القتال شهرين في غزة…

2024-01-22 / 21:37
Photo of بسبب سرقة أبحاث طلابها.. استقالة وزيرة التعليم في النرويج

بسبب سرقة أبحاث طلابها.. استقالة وزيرة التعليم في النرويج

2024-01-22 / 12:30
Photo of فنانة مصرية تعرض الزواج على الصحفي وائل الدحدوح

فنانة مصرية تعرض الزواج على الصحفي وائل الدحدوح

2024-01-22 / 09:56
Photo of فرنسا تعلن عن ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد بنسبة 9.8%

فرنسا تعلن عن ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد بنسبة…

2024-01-22 / 09:33
Photo of باحثون يطورون لقاحا يمكنه خفض نسبة الكوليسترول الضار

باحثون يطورون لقاحا يمكنه خفض نسبة الكوليسترول الضار

2024-01-21 / 23:06
Photo of قـ..ـتلى وجرحى في حادث إطلاق نار جماعي بولاية تكساس الأمريكية

قـ..ـتلى وجرحى في حادث إطلاق نار جماعي بولاية تكساس…

2024-01-21 / 22:45
Photo of أُعتقل بمكناس ..المغرب يسلم هولندا شخصا ظل مطلوبا لثماني سنوات

أُعتقل بمكناس ..المغرب يسلم هولندا شخصا ظل مطلوبا لثماني…

2024-01-21 / 21:38
Photo of مصرع 89 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة جراء العواصف الثلجية

مصرع 89 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة جراء…

2024-01-21 / 19:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق