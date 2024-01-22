الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على قبول حل الدولتين

هبة بريس

حث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي،، إسرائيل على القبول بإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة، وذلك خلال لقاءات مع وزراء خارجية الجانبين ودول عربية في بروكسل، فيما اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي على الدول الأوروبية بناء جزيرة للفلسطينيين في عرض البحر الأبيض.

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال27 مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل الاجتماع لاحقاً وبشكل منفصل مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي. وأجرى وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية بدورهم محادثات مع الوزراء الأوروبيين. وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «إن الوضع الإنساني لا يمكن أن يكون أسوأ» في غزة.

وأضاف أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام والاستقرار «بالوسائل العسكرية وحدها». ..

وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن بوريل سيقدم خطة من عشر نقاط للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وتدعو الخطة لعقد «مؤتمر تحضيري للسلام» ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة للمؤتمر.

وتدعو خطة بوريل إلى التطبيع الكامل بين إسرائيل والدول العربية، وستخلق «إطاراً أولياً للسلام الإسرائيلي الفلسطيني في غضون عام واحد. وستكون هناك ضمانات أمنية قوية لكلتا الدولتين، وسيكون الاتفاق مشروطاً بالاعتراف الدبلوماسي المتبادل الكامل والمتكامل بين إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة»

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