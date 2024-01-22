هبوب رياح قوية ..دعوة لمستعملي الطرق بتوخي الحيطة والحذر

2024-01-22 / 22:15
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هبة بريس _ الرباط

أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق توخي المزيد من الحيطة والحذر، على إثر نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار في عدد من الأقاليم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الاثنين، أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بأقاليم كل من أسا-زاك وطانطان وبوجدور والعيون وطرفاية والسمارة وواد الذهب واشتوكة آيت باها وتزنيت وسيدي إفني وكلميم، ابتداء من يوم غد الثلاثاء 23 يناير 2024 وإلى غاية يوم الأربعاء 24 يناير 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”.

وأضاف البلاغ أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقم الهاتفي التالي:

مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق : 0537711717

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