سعد لمجرد يفرج عن “عندي فكرة

2024-01-22 / 21:57
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هبة بريس _ القسم الفني

طرح النجم المغربي سعد لمجرد جديده الفني المصور على طريقة الفيديو كليب، و الذي يحمل عنوان “عندي فكرة”،-طرح- عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ويجمع الديو الغنائي كل من سعد لمجرد و صديقته التونسية يسرا محنوش، وهو من ألحان طلال، وكلمات رامي العبودي وتوزيع جلال الحمداوي، فيما تكلف بإخراج الفيديو كليب نويل باسل.

وجدير بالذكر أن “عندي فكرة” استطاعت تخطي ربع مليون مشاهدة في ظرف وجيز، كما لقيت صدى طيب و تفاعل كبير من الجمهور المغربي.

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