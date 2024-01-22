أكسيوس : إسرائيل تقترح وقف القتال شهرين في غزة لإطلاق سراح المحتجزين

هبة بريس _ وكالات

ذكر موقع أكسيوس، اليوم الإثنين، أن إسرائيل قدمت اقتراحا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، من خلال وسطاء قطريين ومصريين، يتضمن وقف القتال شهرين في إطار اتفاق متعدد المراحل.

وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الاتفاق سيتضمن كذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين في غزة.

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