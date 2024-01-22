أكسيوس : إسرائيل تقترح وقف القتال شهرين في غزة لإطلاق سراح المحتجزين

2024-01-22 / 21:37
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هبة بريس _ وكالات

ذكر موقع أكسيوس، اليوم الإثنين، أن إسرائيل قدمت اقتراحا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، من خلال وسطاء قطريين ومصريين، يتضمن وقف القتال شهرين في إطار اتفاق متعدد المراحل.

وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الاتفاق سيتضمن كذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين في غزة.

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‫11 تعليقات

  7. لآ أظن أن إسرائيل تقترح بوقف اطلاق النار لمدة شهرين من اجل سراح المعتقلين..

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  9. نطالب بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار ومراعاة الأطفال والنساء والشيوخ بصفة نهائية .

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  10. أقول سبب المأساة التي يعيشها المدنيين هم حماس بتهورهم والآن الصهاينة تريد مصلحتها وعندما تنتهي الصلاحية تعيد سيناريوهاتها الحربية والضحية هم المدنيين في قطاع غزة الأبرياء الذين لاذنب لهم.

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