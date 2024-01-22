بأقدام أوبا سانجانتي .. منتخب نيجيريا يفوز على غينيا بيساو

هبة بريس

تأهل المنتخب النيجيري إلى دور الـ16 لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كوت ديفوار 2023)، عقب فوزه على نظيره لغينيا بيساو (1-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، على أرضية ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، برسم الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وسجل هدف منتخب نيجيريا اللاعب أوبا سانجانتي ضد مرماه (د 36)، وبهذا الفوز رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثاني، بينما بقي منتخب غينيا بيساو في المركز الأخير بدون نقاط.

وعن المجموعة ذاتها، فاز منتخب غينيا الاستوائية على نظيره لكوت ديفوار (4-0)، ليضمن تأهله إلى الدور الموالي في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن نيجيريا، برصيد 7 نقاط، بينما احتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث بـ3 نقاط.

ويتواصل برنامج منافسات النسخة الـ34 من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، غدا الثلاثاء، بإجراء مباريات غينيا ضد السنغال وغامبيا ضد الكاميرون، عن المجموعة الثالثة، بينما تواجه أنغولا بوركينا فاسو، وموريتانيا الجزائر، عن المجموعة الرابعة.

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