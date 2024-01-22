تعيين المغربي برادة رئيسا تنفيذيا لنادي مانشستر يونايتد

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رسميا، تعيين المغربي عمر برادة في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للنادي.

وقال يونايتد في بيان إن تنصيب المغربي على رأس إدارته التنفيذية يندرج ضمن خطة “الشياطين الحمر” لإعادة هيكلة النادي وتحسين أدائه، مضيفا أن تعيين عمر “خطوة أولى في هذه العملية”.

وصف النادي الإنجليزي عمر برادة بـ”أحد المديرين التنفيذيين الأكثر خبرة في كرة القدم الأوروبية”، وقال إنه “يتمتع بخبرة كروية وتجارية كبيرة، مع سجل حافل من النجاحات القيادية ولديه شغف للمساعدة في التغيير داخل النادي”.

وأضاف: “إن طموحنا المعلن هو إعادة تأسيس مانشستر يونايتد كناد يحقق الألقاب. يسعدنا أن عمر سينضم إلينا للمساعدة في تحقيق هذا الهدف”.

وعمل برادة كمدير تجاري لتسويق كرة القدم في مجموعة السيتي قبل أن يتم ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في النادي، عام 2016.

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