أمر قضائي بالحجز على جميع ممتلكات رئيس جماعة القصر الكبير
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمرا بالحجز على جميع ممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو، باستثناء راتبه الشهري المتحول له من “مصدر شرعي معلوم”.
وبحسب مصادر مطلعة فقد قرر قاضي التحقيق الحجز على الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو، باستثناء الراتب الشهري المخول له من مصدر شرعي معلوم من عملية العقل والحجز.
وطالبت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة في قرارها المذكور بموافاة المحكمة بجرد لـ “جميع” كشوفات الحسابات البنكية العائدة لمحمد السيمو المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وكذا بيان ورصد حركة دينها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وبعقل وبحجز جميع ما ذكر.
وكان البرلماني السيمو قد مثل رفقة 12 من موظفي جماعة القصر الكبير في شهر دجنبر الماضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية “تهم واختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي”، ليتقرر متابعته في حالة سراح .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
جميل عندما نسمع بمحاسبة الفاسدين اتمنى ان تعمم المحاسبة في جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات احمد باكي الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لان ضحاياه مازالو يعانون مند سنة٢٠١١ و٢٠١٢ بكل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وحرمت من منزلي ومن عطلتي ببلدي ضلما انا وابناءي واحفادي اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الكبير الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة
أمر قضائي بالحجز على جميع ممتلكات رئيس جماعة القصر الكبير
من الجيد القيام بالحجز على جميع ممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو
تم الحجز كذلك على الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو
البرلماني السيمو قد مثل رفقة 12 من موظفي جماعة القصر الكبير في شهر دجنبر الماضي