نشرة إنذارية : رياح قوية مع تطاير الغبار

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، بأن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار محليا مرتقبة، غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع هبوب رياح قوية (من 70 إلى 80 كلم/س)، ابتداء من يوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة زوالا، بكل من أسا-الزاك وطانطان وبوجدور والعيون وطرفاية وسمارة ووادي الذهب.

كما ستهم هذه الظاهرة، يضيف المصدر ذاته، مرتفعات أقاليم اشتوكة آيت بها وتزنيت وسيدي إفني (من 80 إلى 90 كلم/س) بعد غد الأربعاء من الساعة الثالثة صباحا إلى الخامسة عصرا، وكذا أقاليم أسا-زاك وكلميم وطانطان والعيون وطرفاية وبوجدور وسمارة ووادي الذهب (من 70 إلى 80 كلم/س) من الساعة السادسة صباحا إلى الخامسة عصرا من اليوم نفسه

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