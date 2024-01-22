بعد “الأزمة الجمركية “..وزير خارجية موريتانيا يحل بالمغرب ويلتقي بوريطة
حل اليوم الاثنين وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوق بالمغرب حيث التقى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي و المغاربة المقيمين في الخارج بالعاصمة الرباط .
وقال وزير خارجية موريتانيا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط الى جانب ناصر بوريطة إن جميع القضايا يمكن إيجاد حلول لها، مشيرا في هذا السياق لأزمة الشاحنات بعض مضاعفة رسوم الجمارك، معلنا العمل لإيجاد حل ضروري خلال الفترة القادمة وفق قوله.
من جانبه أكد ناصر بوريطة إن موريتانيا جزء أساسي من مبادرة الأطلسي الملكية”.
وأضاف بوريطة، أن موريتانيا لها مكانتها المهمة، وفاعلٌ أساسي في هذا الورش الاقتصادي الكبير، والذي يفيد دول الساحل.
وشدد الوزير على أن الزيارة كانت مناسبة تم خلالها بحثُ الوضع الإقليمي، والتعبيرُ عن إشادة المغرب بدينامية الدبلوماسية الموريتانية، بفضل جهود الرئيس الموريتاني الذي جعل نواكشوط عنصرا مهما في أية شراكة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
يا ربي تبقى الخضروات رخيصة وفي متناولنا كهده الايام وشكرا لموريطانيا
Faire le plein de la devise, c’est louable, mais mais vouloir tout exporter quit à faire souffrir la ménagère qui ne peut pas s’offrir des fruits et légumes à des prix abordables l’est moins. Demain le perroquet, porte parole du gouvernement viendra nous expliquer ses âneries. Ayez pitié du peuple tant qu’il est encore temps. Une révolte est vite arrivée.
وزير خارجية المغرب باغي يجوع الشعب…تحيا موريطانيا