آس الإسبانية : بلال الخنوس على رادار أتلتيكو مدريد

هبة بريس _ و م ع

أفادت صحيفة “آس” الرياضية الإسبانية، اليوم الاثنين 22 يناير، بأن نادي أتلتيكو مدريد يتابع عن كثب لاعب خط الوسط المغربي الشاب بلال الخنوس، الذي يلعب لفريق جينك البلجيكي، من أجل تعاقد محتمل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتبت الصحيفة المتخصصة أن “بلال الخنوس، 19 عاما، هو اللاعب الأفضل لتدعيم خط وسط فريق دييجو سيميوني”. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الخنوس، الذي يشارك حاليا مع المغرب في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، هو “اللاعب المختار” لأتلتيكو مدريد لتعزيز خط الوسط وإراحة القائد كوكي.

ويتعلق الأمر، بحسب (آس) “بمشروع لاعب كبير يثير اهتمام العديد من الفرق الأوروبية، على الرغم من أن الحمر والبيض أخذوا زمام المبادرة وهم متفائلون بإمكانية الحصول على خدماته في نهاية يناير”.

وخلصت الصحيفة إلى أنه على الرغم من صغر سنه، أظهر الخنوس مهاراته مع فريقه ومع أسود الأطلس، كونه أصغر لاعب يلعب في كأس العالم للمغرب، المنتخب “الملهم” خلال كأس العالم في قطر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp