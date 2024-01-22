الإجهاد المائي …سلطات بني ملال تقرر إغلاق الحمامات 3 أيام في الأسبوع

هبة بريس _ الرباط

أبلغت السلطات المحلية ببني ملال أمس الأحد، أصحاب الحمامات و محلات غسل السيارات، قرار عاملي صادر عن عمالة بني ملال، يدعو إلى تنظيم أوقات العمل لهذه القطاعات بشكل استثنائي طيلة أيام الأسبوع.

وحسب ماورد بالقرار العاملي، فالحمامات ومحلات غسل السيارات مجبرة على غلق المحلات ابتداء من يوم الإثنين من كل أسبوع إلى غاية الأربعاء، على أن تستأنف العمل ابتداء من يوم الخميس إلى يوم الأحد، وهو ما تم تطبيقه فعليا ابتداء من اليوم الإثنين.

ويأتي هذا القرار، وفقا لقرار وزارة الداخلية الذي دعا العمالات والولايات بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من تبدير استعمال الماء، ، في ظل أزمة الماء التي يعاني منها المغرب.

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