كأس أمم إفريقيا ..”فوبيا المغرب” ترفع هرمون العداء عند إعلام الجزائر

2024-01-22 / 17:28
2
اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

استغلت وسائل اعلام محسوبة على النظام العسكري الحاكم بالجزائر نهائيات كأس أمم إفريقيا المنظمة بالكوت ديفوار، لنفث سموم العداء والكراهية كما عادتها تجاه المغرب ، حيث تحولت الاستوديوهات الرياضية بقنوات العسكر من تحليل مباريات المنافسة الافريقية الى نقاش عنوانه الأبرز “لقجع والمغرب “.

القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية والمحطات الإذاعية الجزائرية ، اتفقت منذ انطلاق العرس الكروي الافريقي على اجترار أسطوانة نظرية “المؤامرة ” التي أضحت مشجبا يعلق عليه النظام العسكري الجزائري فشله ومحاولة تصويره للمغرب كعدو خارجي تجسيدا لاستراتيجية التخويف والترهيب، التي تبناها النظام الجزائري قصد تطويع شعبه ودفعه لقبول ما سيفرضه من سياسات واختيارات على حساب مقدرات شعب يقبع تحت وطأة الفقر والبطالة .

المنحى التصاعدي لمنسوب العداء والكراهية للاعلام الرسمي والخاص بالجزائر تجاه المغرب أضحى محط تساؤل من قبل جزائربين أنفسهم ممن لاحظوا تحول قنواتهم التلفزية واستوديوهات رياضية الى منابر لنشر الأكاذيب وتلفيق التهم واختلاق الوقائع والركوب على أحداث رياضية في محاولة لضرب صورة المغرب ( أحداث نهاية مباراة المغرب والكونغو نموذجا ) قصد تحقيق نصر وهمي يخفف من وقع الانتكاسات الدبلوماسية المتتالية للعسكر .

النظام العسكري الجزائر الذي روض شعبا بأكمله على نظرية المؤامر وزرع في نفوس الجزائريين حقدا تجاه كل الشعوب، تجرع مرارة ساسية التطويع بمجرد انطلاق كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار التي لم تسلم بدورها من خبث أبواق العسكر الذين وصفوا هذا البلد الافريقي باقدح الأوصاف واحتقروا ثقافته وانتقصوا من حضارته ونالوا جزاء لذلك الطرد وفي ذلك رسالة للطغمة الحاكمة ببلاد تحكمها شردمة تقود الجزائر نحو مزيد من العزلة والانغلاق .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of منتخب “غينيا الاستوائية ” يتأهل إلى ثمن نهائي كان 2023

منتخب “غينيا الاستوائية ” يتأهل إلى ثمن نهائي كان…

2024-01-22 / 21:26
Photo of بعد أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية .. الجامعة تصدر بلاغا توضيحيا

بعد أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية .. الجامعة تصدر…

2024-01-22 / 21:03
Photo of بأقدام أوبا سانجانتي .. منتخب نيجيريا يفوز على غينيا بيساو

بأقدام أوبا سانجانتي .. منتخب نيجيريا يفوز على غينيا…

2024-01-22 / 20:57
Photo of تعيين المغربي برادة رئيسا تنفيذيا لنادي مانشستر يونايتد

تعيين المغربي برادة رئيسا تنفيذيا لنادي مانشستر يونايتد

2024-01-22 / 20:19
Photo of جون أفريك: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أضحت “مرجعا عالميا

جون أفريك: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أضحت “مرجعا…

2024-01-22 / 20:03
Photo of آس الإسبانية : بلال الخنوس على رادار أتلتيكو مدريد

آس الإسبانية : بلال الخنوس على رادار أتلتيكو مدريد

2024-01-22 / 18:20
Photo of الركراكي: “مبيمبا تحدث عني بطريقة سيئة.. وأتمنى أن يكون صادقا مع نفسه”

الركراكي: “مبيمبا تحدث عني بطريقة سيئة.. وأتمنى أن يكون…

2024-01-22 / 11:44
Photo of كأس أفريقيا.. منتخب جنوب أفريقيا يكتسح ناميبيا

كأس أفريقيا.. منتخب جنوب أفريقيا يكتسح ناميبيا

2024-01-21 / 23:09
Photo of كأس أمم إفريقيا لكرة اليد .. المنتخب الوطني المغربي يتأهل لدور الربع

كأس أمم إفريقيا لكرة اليد .. المنتخب الوطني المغربي…

2024-01-21 / 22:23
Photo of كلوب : صلاح سيلتحق بليفربول وسيعود للمنتخب المصري في “النهائي”

كلوب : صلاح سيلتحق بليفربول وسيعود للمنتخب المصري في…

2024-01-21 / 22:00

‫2 تعليقات

  1. والله احسن ما فعله المسؤولون والرسميون في المغرب وهي اللامبالاة وهو فن.. يزيد في سعارهم ويجعلهم يخطاون اكتر وحتى اليتوبرز الدين يردون عليهم فاغلبهم من اشقاءنا في دول اخرى فالقافلة تسير وخير مم اجابته السكوت ومذمة من ناقص شهادة كمال

    رد

  2. والله احسن ما فعله المسؤولون والرسميون في المغرب وهي اللامبالاة وهو فن.. يزيد في سعارهم ويجعلهم يخطاون اكتر وحتى اليتوبرز الدين يردون عليهم فاغلبهم من اشقاءنا في دول اخرى فالقافلة تسير وخير مم اجابته السكوت ومذمة من ناقص شهادة كمال

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق