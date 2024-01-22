بركة: 63% من الشبكة الطرقية في حالة جيدة

2024-01-22 / 17:05
3
هبة بريس - الرباط

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن وزارته تخصص أكثر من 45% من ميزانية الطرق للصيانة.

وقال بركة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين “عندنا ترتيب الطرق حسب المستوى، و63% من الطرق في حالة جيدة وحسنة، ونشتغل لتحسين هذه النسبة لإيصالها الى 67% وقمنا برفع الميزانية لهذا الغرض”.

وفي نفس السياق، أشار الوزير الى تخصيص الميزانية الكافية لصيانة 500 كلم للطرق القروية، بالإضافة الى توقيع اتفاقيات مع الجهات لصيانة المسالك والطرق بالعالم القروي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “المحكمة العليا” في إسبانيا تقضي بعدم قانونية ترحيل قُصّر إلى المغرب

“المحكمة العليا” في إسبانيا تقضي بعدم قانونية ترحيل قُصّر…

2024-01-22 / 18:30
Photo of الإجهاد المائي …سلطات بني ملال تقرر إغلاق الحمامات 3 أيام في الأسبوع

الإجهاد المائي …سلطات بني ملال تقرر إغلاق الحمامات 3…

2024-01-22 / 18:09
Photo of بركة: “نتوفر على 42 محطة متنقلة لتحلية المياه”

بركة: “نتوفر على 42 محطة متنقلة لتحلية المياه”

2024-01-22 / 16:54
Photo of بركة: الأمطار الأخيرة رفعت واردات السدود بـ50 مليون متر مكعب

بركة: الأمطار الأخيرة رفعت واردات السدود بـ50 مليون متر…

2024-01-22 / 16:31
Photo of اكادير: إدانة برلمانيان ومحام بالحبس النافذ في قضية ” الخزنة الحديدية “

اكادير: إدانة برلمانيان ومحام بالحبس النافذ في قضية ”…

2024-01-22 / 13:38
Photo of طريق جمعة أولاد عبو أولاد سعيد.. غياب علامات التشوير يهدد السائقين ليلا

طريق جمعة أولاد عبو أولاد سعيد.. غياب علامات التشوير…

2024-01-22 / 13:13
Photo of الـSNRT تنظم أياما تكوينية لفائدة طلبة جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية‎‎

الـSNRT تنظم أياما تكوينية لفائدة طلبة جامعة محمد السادس…

2024-01-22 / 11:39
Photo of اعتقال أربعيني بعد عمليات نصب بالملايير على مستثمرين بسوس

اعتقال أربعيني بعد عمليات نصب بالملايير على مستثمرين بسوس

2024-01-22 / 11:27
Photo of أصغر متسلق عربي.. طفل مغربي يبلغ أعلى قمة في إفريقيا

أصغر متسلق عربي.. طفل مغربي يبلغ أعلى قمة في…

2024-01-22 / 09:14
Photo of طقس الإثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-01-22 / 09:11

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق