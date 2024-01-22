بركة: 63% من الشبكة الطرقية في حالة جيدة

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن وزارته تخصص أكثر من 45% من ميزانية الطرق للصيانة.

وقال بركة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين “عندنا ترتيب الطرق حسب المستوى، و63% من الطرق في حالة جيدة وحسنة، ونشتغل لتحسين هذه النسبة لإيصالها الى 67% وقمنا برفع الميزانية لهذا الغرض”.

وفي نفس السياق، أشار الوزير الى تخصيص الميزانية الكافية لصيانة 500 كلم للطرق القروية، بالإضافة الى توقيع اتفاقيات مع الجهات لصيانة المسالك والطرق بالعالم القروي.

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