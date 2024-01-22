في حركة غير أخلاقية.. رجاء بلمير تصف اللاعب الكنغولي ب”الحمار”

2024-01-22 / 16:16
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعرب العديد من النشطاء المغاربة عن استيائهم الشديد من تصرف الفنانة المغربية رجاء بلمير عقب الخلاف الذي نشب بين اللاعب الكنغولي و مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي.

وتعرضت بلمير لانتقاذات لاذعة بسبب وصفها اللاعب الكنغولي ب”الحمار” خلال تعليقها على إحدى صوره،حيث اعتبرها النشطاء ذاتهم أنها حركة غير أخلاقية و عنصرية وغير مقبولة من وجه معروف يعد قدوة لملايين المتابعين ويمثل المملكة المغربية.

هذا وعلق أحدهم :”مفهمتش شنو علاقتك بالكرة، واش يعجبك لي ينعتك بنفس الوصف”، فيما أضاف آخر :”بالرغم من إحساس اللاعبين بالتعب بعد المباراة، إلا أنهم حرصوا ينشروا تدوينات لوضع حد لهذا الخلاف لكن الفنانة المغربية كان ليها رأي ثاني”.

هذا وقد شهدت نهاية مباراة المنتخب المغربي بنظيره الكونغولي مساء أمس الأحد، برسم المباراة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا المقامة حاليا بالكوت ديفوار، أحداث شغب وانفعال كبير بين اللاعبين والأطقم الفنية.

وحسب مصادر متطابقة، فإن سبب الشغب الذي حدث يرجع إلى المشاداة الكلامية التي نشبت بين المدرب المغربي، وليد الركراكي، واللاعب الكونغولي مبيمبا الذي رفض قرار الحكم بالخروج من الملعب قبل العودة لإكمال المباراة في دقيقتها الأخيرة.

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‫5 تعليقات

  1. دخلو للقنوات ديالهم و شوفو اش كيقولو علينا عاد حكمو عليها. ليس دفاعا عنها ولكن الحاضر يعلم الغايب

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  2. أعرب العديد من النشطاء المغاربة عن استيائهم الشديد من تصرف الفنانة المغربية رجاء بلمير حول ذلك

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  3. بالرغم من إحساس اللاعبين بالتعب بعد المباراة، إلا أنهم حرصوا ينشروا تدوينات لوضع حد لهذا الخلاف لكن الفنانة المغربية كان ليها رأي ثاني

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  4. لا اتفق مع هذه الاخت ان تصف هذا اللاعب بهذا الوصف وان ما حدث كما قال المدرب وليد يحصل في كرة القدم وهذا اليوم خرج اخواننا من الكونغو يعبرون عن الصداقة بين الشعب المغربي والشعب الكونغولي والاخوة الأفريقية و نسيان ما حدث والمغاربة اهل المحبة والتسامح والسلام بين الشعوب

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  5. مهما خطأ هذا اللاعب.. يجب انتقاده بأسلوب حضاري … واعطاءه درس في الأخلاق.. اما احتقاره.. بكلمةحمار… وحتى الحمار يشتغل يننج في بوادي الود الفقيرة..

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