اتهموها بالفرار خارج أرض الوطن .. لطيفة رأفت توضح
نجلاء مزيان - هبة بريس
خرجت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن صمتها بسبب الاتهامات التي لاحقتها خلال الأيام القليلة الماضية و التي تفيد هروبها خارج أرض الوطن بسبب قضية طليقها بارون المخدرات الملقب ب”المالي”.
وقالت رأفت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام:”لي كيقول لطيفة هربانة إلى خارج الوطن صحيح لطيفة هربانة لكن فحضن أمها وفبيتها وفبلادها وسط أهلها اللي كيحبوها”.
وجدير بالذكر أن رأفت حرصت على توثيق سفرها لدولة فرنسا رفقة طفلتها و كذا عودتها إلى المغرب وتقاسم الصور مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.
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9 تعليقات
هذآ شأنها الخاص لا احد يتدخل فيه فهي فنانة مبدعة جدا ومتميزة ومشهورة عبر العالم العربي فلا ان يكون هناك حساد فهذا شيء طبيعي ..
لا يوجد دخان بدون نار وهذا خير الكلام ما قل ودل ..
هروبها موقف سليم لأنها نجت من الخطورة التي كانت ستتبعها من طرف طليقها احس ما فعلت ، لو كنت في مكانها لفعلت ذلك …
لطيفة رافت فنانة مغربية حرة ما صرحت به فهو من آجل حياتها ومن اجل مصلحتها فهي تعرف ماتفعل وانتهى الأمر
ليس لأي شخص ان يتدخل في أمورها الخاصة ; القضاء هو الفاصل بينهما
الفنانة لطيفة رأفت فنانة في المستوى المطلوب بكل المقاييس تحظى بحب جمهورها الكبير منذ سنوات طويلة فلا داعي إلى الإساءة اليها فهي لا تستحق ذلك …
اتقوا الله في أنفسكم فلا داعي في التكلم عن حياة الناس الشخصية..
نتمنى ان تخرج من هذه القضية بكل سهولة ويسر لها كل خير يارب لأنها محبوبة الجماهير فهي من احترمت الأغنية المغربية وتحب وطنها ..
تحب وطنها على المال فهي فنانة مقتدرة ومتميزة جدا عن الفنانات اللاتي هاجرن إلى الخليج وفظلن العيش هناك..