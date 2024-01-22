اتهموها بالفرار خارج أرض الوطن .. لطيفة رأفت توضح

نجلاء مزيان - هبة بريس

خرجت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن صمتها بسبب الاتهامات التي لاحقتها خلال الأيام القليلة الماضية و التي تفيد هروبها خارج أرض الوطن بسبب قضية طليقها بارون المخدرات الملقب ب”المالي”.

وقالت رأفت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام:”لي كيقول لطيفة هربانة إلى خارج الوطن صحيح لطيفة هربانة لكن فحضن أمها وفبيتها وفبلادها وسط أهلها اللي كيحبوها”.

وجدير بالذكر أن رأفت حرصت على توثيق سفرها لدولة فرنسا رفقة طفلتها و كذا عودتها إلى المغرب وتقاسم الصور مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

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