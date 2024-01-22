مندوبية التخطيط تفصح عن لائحة المدن التي عرفت أعلى معدلات أسعار خلال سنة 2023

هبة بريس ـ الدار البيضاء

سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023، ارتفاعا قدره 6,1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022 و ذلك حسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية لها.

و حسب ذات المذكرة، فقد سجلت أهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023 في مدينة الحسيمة بـ10,1 في المائة وفي بني ملال بـ8,8 في المائة و في الرشيدية بـ8,0 في المائة.

كما ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في مدينة العيون بـ7,7 في المائة وفي آسفي بـ7,5 في المائة وفي مراكش وتطوان بـ7,1 في المائة وفي وجدة بـ7,0 في المائة وفي فاس بـ6,8 في المائة.

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