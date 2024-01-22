تقدمنا بـ61 مقترحا.. السنتيسي ينتقد تجاهل “مقترحات القوانين”

2024-01-22 / 15:41
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هبة بريس - الرباط

انتقد رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، تجاهل مقترحات القوانين، التي تقدم بها فريقه بمجلس النواب.

وقال السنتيسي في مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين “مع الأسف نحن على مشارف نهاية الدورة، لا مقترح قانون صوت عليه المجلس أو برمج في اللجان”.

وأضاف “الملك قال اكثر من مرة بأن البرلمان هو المصدر الوحيد للتشريع والفصل 70 من الدستور واضح، ومواد النظام الداخلي كذلك”، مشيرا الى أن “الفريق الحركي تقدم ب61 مقترح قانون ومع الاسف لا نجد هذا العدد في الموقع الرسمي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أو مجلس النواب.” يؤكد السنتيسي

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‫4 تعليقات

  3. الفريق الحركي تقدم ب61 مقترح قانون ومع الاسف لا نجد هذا العدد في الموقع الرسمي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

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