أسعار الأسماك و فواكه البحر تنخفض بأسواق الجملة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل أسعار عدد من المنتجات و المواد الاستهلاكية تراجعها هاته الأسابيع، حيث و بعد الخضر و الفواكه التي شهدت أسعار بيعها للعموم انخفاضا ملحوظا، سارت أسعار الأسماك و فواكه البحر في نفس الاتجاه بالانخفاض هي الأخرى.

و في هذا الصدد، شهدت أسعار بيع عديد أنواع السمك و في مقدمتها السردين و كذا فواكه البحر تراجعا و انخفاضا بأسواق الجملة، حيث وصلت قيمة الانخفاض من درهمين إلى عشرة في الكيلوغرام الواحد حسب نوع السمك.

موازاة مع ذلك، أكدت المندوبية السامية للتخطيط هذا الانخفاض من خلال تقريرها الشهري الذي أكدت فيه أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة خلال الشهرين الأخيرين همت على الخصوص أثمان “السمك بـ2,6 في المائة و فواكه البحر بـ5,2 في المائة.

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