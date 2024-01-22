طريق جمعة أولاد عبو أولاد سعيد.. غياب علامات التشوير يهدد السائقين ليلا

محمد منفلوطي_هبة بريس

لاحديث اليوم داخل مستعملي الطريق الرابطة بين مركز جمعة أولاد عبو إقليم برشيد، ومركز أولاد سعيد، إلا عن الحالة المزرية التي باتت عليها، ناهيك عن غياب علامات التشوير وماتشكله من خطر على حياة السائقين الذين يجدون أنفسهم أمام ممر للموت المجاني لاسيما في فترات الليل وخلال الضباب الكثيف، نتيجة غياب علامات التشوير.

وقد أكد العديد من المواطنين والمواطنات من السائقين والسائقات أنهم باتوا يعانون معاناة حقيقية مع هذا المقطع الطرقي الذي يتحول إلى ظلمة حالكة بسبب غياب الخطوط البيضاء وعلامات الشوير الجانبية التي تحدد حدود حافته الخطيرة.

وقد عاينت هبة بريس عن قرب الوضعية الكارثية لهذا المقطع الطرقي الذي يعتبر الشريان الحيوي الذين يربط جماعتين أساسيتين ” جماعة أولاد عبو وجماعة أولاد سعيد”، اللتان تضمان كثافة سكانية كبيرة ومرافق عمومية، مما يتطلب العمل على تهيئته وصيانته وتثبيت علامات الشوير به من خطوط بيضاء وعلامات وغيره، بهدف تأمين السلامة الطرقية لمستعمليه.

تردي الأوضاع بهذا الطريق وغياب علامات التشوير على طولها، يجعل من عملية السقوط في حافتها الخطيرة أمرا واردا لاسيما في ظلمة الليل والضباب الكثيف، مما يتطلب من الجهات الوصية على القطاع وكافة المتدخلين بضرورة التحرك لصيانتها، نظرا لأهميتها بحكم موقعها الجغرافي المتميز، محذرين من تفاقم حوادث السير على طولها.

ويشار، أن معظم الطرقات الاقليمية ببرشيد وخاصة المرابطة بمحيط المؤسسات التعليمية، تعرف بدورها ضعفا على مستوى علامات التشوير، ناهيك عن السرعة المفرطة للسيارات والشاحنات والحافلات وكذا الحمولة الزائدة.

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