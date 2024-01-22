طريق جمعة أولاد عبو أولاد سعيد.. غياب علامات التشوير يهدد السائقين ليلا

2024-01-22 / 13:13
0
محمد منفلوطي_هبة بريس

لاحديث اليوم داخل مستعملي الطريق الرابطة بين مركز جمعة أولاد عبو إقليم برشيد، ومركز أولاد سعيد، إلا عن الحالة المزرية التي باتت عليها، ناهيك عن غياب علامات التشوير وماتشكله من خطر على حياة السائقين الذين يجدون أنفسهم أمام ممر للموت المجاني لاسيما في فترات الليل وخلال الضباب الكثيف، نتيجة غياب علامات التشوير.

وقد أكد العديد من المواطنين والمواطنات من السائقين والسائقات أنهم باتوا يعانون معاناة حقيقية مع هذا المقطع الطرقي الذي يتحول إلى ظلمة حالكة بسبب غياب الخطوط البيضاء وعلامات الشوير الجانبية التي تحدد حدود حافته الخطيرة.

وقد عاينت هبة بريس عن قرب الوضعية الكارثية لهذا المقطع الطرقي الذي يعتبر الشريان الحيوي الذين يربط جماعتين أساسيتين ” جماعة أولاد عبو وجماعة أولاد سعيد”، اللتان تضمان كثافة سكانية كبيرة ومرافق عمومية، مما يتطلب العمل على تهيئته وصيانته وتثبيت علامات الشوير به من خطوط بيضاء وعلامات وغيره، بهدف تأمين السلامة الطرقية لمستعمليه.

تردي الأوضاع بهذا الطريق وغياب علامات التشوير على طولها، يجعل من عملية السقوط في حافتها الخطيرة أمرا واردا لاسيما في ظلمة الليل والضباب الكثيف، مما يتطلب من الجهات الوصية على القطاع وكافة المتدخلين بضرورة التحرك لصيانتها، نظرا لأهميتها بحكم موقعها الجغرافي المتميز، محذرين من تفاقم حوادث السير على طولها.

ويشار، أن معظم الطرقات الاقليمية ببرشيد وخاصة المرابطة بمحيط المؤسسات التعليمية، تعرف بدورها ضعفا على مستوى علامات التشوير، ناهيك عن السرعة المفرطة للسيارات والشاحنات والحافلات وكذا الحمولة الزائدة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير: إدانة برلمانيان ومحام بالحبس النافذ في قضية ” الخزنة الحديدية “

اكادير: إدانة برلمانيان ومحام بالحبس النافذ في قضية ”…

2024-01-22 / 13:38
Photo of الـSNRT تنظم أياما تكوينية لفائدة طلبة جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية‎‎

الـSNRT تنظم أياما تكوينية لفائدة طلبة جامعة محمد السادس…

2024-01-22 / 11:39
Photo of اعتقال أربعيني بعد عمليات نصب بالملايير على مستثمرين بسوس

اعتقال أربعيني بعد عمليات نصب بالملايير على مستثمرين بسوس

2024-01-22 / 11:27
Photo of أصغر متسلق عربي.. طفل مغربي يبلغ أعلى قمة في إفريقيا

أصغر متسلق عربي.. طفل مغربي يبلغ أعلى قمة في…

2024-01-22 / 09:14
Photo of طقس الإثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-01-22 / 09:11
Photo of تقنيو وتقنيات “أونسا” ينتفضون ضد الاقصاء و التهميش

تقنيو وتقنيات “أونسا” ينتفضون ضد الاقصاء و التهميش

2024-01-21 / 21:05
Photo of تاوريرت.. حملة للتبرع بالدم دعما للمخزون الجهوي

تاوريرت.. حملة للتبرع بالدم دعما للمخزون الجهوي

2024-01-21 / 20:41
Photo of مُرضعة الكلاب بتاونات…”مَفِيّاش الحليب وهاذوك غير كليبات صغار بغيت نضحك معاهم”

مُرضعة الكلاب بتاونات…”مَفِيّاش الحليب وهاذوك غير كليبات صغار بغيت…

2024-01-21 / 20:31
Photo of مستغلة “الأزمة الجمركية مع المغرب”..الجزائر ترسل أطنان البصل الى موريتانيا رغم حاجتها له

مستغلة “الأزمة الجمركية مع المغرب”..الجزائر ترسل أطنان البصل الى…

2024-01-21 / 20:17
Photo of جزائري يقضي غرقا في محاولة للعبور سباحة الى سبتة المحتلة

جزائري يقضي غرقا في محاولة للعبور سباحة الى سبتة…

2024-01-21 / 19:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق