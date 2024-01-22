المغرب يفتح أبواب إفريقيا للشركات السعودية عبر صندوق اسثتماري ضخم

2024-01-22 / 14:57
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

علاقة اقتصادية متميزة تربط المملكتين المغربية و السعودية و هو ما انعكس على حجم المبادلات التجارية بين البلدين، الأمر الذي دفع بالجانبين للبحث عن تطوير العمل المشترك بشكل أكبر.

و في هذا الصدد، انعقد بالعاصمة السعودية الرياض اجتماع ملتقى الأعمال السعودي المغربي و حضره أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب و نظرائهم باتحاد الغرف السعودية.

و خلال هذا الاجتماع تم توقيع عدد من الاتفاقيات منها أن المغرب سيضع كامل إمكانياته و تجربته رهن إشارة الشركات السعودية عبر إحداث منصة اسثتمارية تسمح لها بالاستثمار في أفريقيا، فضلا على إحداث صندوق اسثتماري ضخم مشترك بين البلدين، بالإضافة لتفعيل خط النقل البحري المشترك و منح امتيازات للشركات المغربية للاسثتمار في السعودية.

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‫5 تعليقات

  4. المغرب سيضع كامل إمكانياته و تجربته رهن إشارة الشركات السعودية عبر إحداث منصة اسثتمارية

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