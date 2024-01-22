بسبب سرقة أبحاث طلابها.. استقالة وزيرة التعليم في النرويج

هبة بريس - وكالات

استقالت وزيرة الأبحاث والتعليم العالي النرويجية ساندرا بورتش، بعد اعترافها بصحة الاتهامات التي وجهت إليها بتزوير أطروحتها الجامعية عبر نسخها أعمال طلاب آخرين في رسالة الماجستير الخاصة بها، بما في ذلك أخطاؤهم، بحسب موقع THE BRUSSELS TIMES.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد لتوضيح اتهامها بالسرقة قالت بورتش: “ارتكبت خطأً كبيراً؛ استخدمت نصوص أطروحات أخرى من دون الإشارة إلى مصدرها. أنا آسفة”.

ويذكر أنه في وقت سابق كانت وسائل الإعلام النرويجية قد تحدثت عن وجود أوجه تشابه مثيرة للشك في الأطروحة التي قدمتها بورش في عام 2014 عندما كانت طالبة، حيث كانت النصوص تضم أطروحات طلبة آخرين، والتي لم تستشهد بها بورش أو تشر إليها في خانة الاستشهادات والاقتباسات، بحسب موقع MMNEWS.

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