الركراكي: “مبيمبا تحدث عني بطريقة سيئة.. وأتمنى أن يكون صادقا مع نفسه”

2024-01-22 / 11:44
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هبة بريس - القسم الرياضي

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي تفاصيل جديدة حول واقعة خلافه مع شانسيل مبيمبا، قائد منتخب الكونغو الديمقراطية.

وقال الركراكي في تصريح لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “مبيمبا تحدث عني بطريقة سيئة أنا ومساعدي قبل نهاية المباراة، ومدرب الكونغو الديمقرطية كان يعلم ذلك، لكن رغم ذلك ذهبت لتحيته بعد نهاية المباراة، لكنه كان غاضبا وقال إنني أتصنع وبأنني قلت إنه غبي”.

وأضاف: ” إن كان يتحدث عن الدين فأتمنى أن يكون صادقا مع نفسه، وإن كان لديه دليل آخر كما يقول فعليه أن يطلع الناس عليه، وأؤكد أنني لم أقل أي عبارة عنصرية ضده”

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‫3 تعليقات

  1. اللياقة السرعة الضغط على الفريق الخصم تنقص فريقنا في افريقيا .15 لدقيقة عند بدأ المباراة غير كافية .ضعف اللياقة البدنيةفقدان التركيز :(املاح .زياش .بوفال).
    شيبي سايس : أخطاء فادحة و لايوجد تناسق .شيبي الخصم ديما ورائه .
    نصيري: لاعب مهم لكن يجب الخدمة على رجليه شوية أو ضياع ما شي فصالحنا ولا ملعبش مشينا كفتا لانه كيعرقل صفوف الأمامية للخصم بالجري ديالو وكينقص الضغط على المحور لهوا أمرابط.
    بما أن الهجوم كان ضعيف مع الكونكو الضغط ولا على الدفاع .
    أمرابط حكيمي نايف بونو : ماشاء الله
    كلا المباراتين المغرب لم يظهر بالوجه الحسن مع تانزانيا سجل سايس ولولا نقص العددي لما اضفنا الأهداف الأخرى .الكونغو سجل حاكيمي .هذا يدل ليس هناك هجوم واضح لا نغطي الشمس بالغربال. الدفاع هو الذي يسجل الأهداف غريب بعض شيء. رغم الرطوبة و الحرارة لم نتحمل ضغط الخصم الذي كان أكثر شراسة و قوة وسرعة ولياقة وكنا سنخرج مهزومين لولا ألطاف الله.ماذا سنفعل اذا واجهنا مثلا جنوب افريقيا أو مالي مثلا بهذا المستوى .سنغادر بكل روح رياضية.خاي وليد فيق معنا حنا معاكم أو كندعموكم في أي حالة لننسى الافراح لقدمتو لنا .نريد الشراسة

    1
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  2. كان على الركراكي ان يضبط أعصابه و لا يدخل مع اللاعب الكونغولي في مشادات زائدة (لأن اللاعب لا ينظر أليه و هو يخاطبه ! ) مما جعل اللاعبين المغاربة يفقدون أعصابهم و يجعل النصيري يتهور
    مما قد يكلفه عقوبات من الكاف.

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  3. الكرة الآفريقية وخصوصا الكأس تعتمد على القوة البدنية .لا مجال للمراوغة وضياع الوقت..إضرب واتبع!

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