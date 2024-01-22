اعتقال أربعيني بعد عمليات نصب بالملايير على مستثمرين بسوس

ع اللطيف بركة - هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بسيدي بيبي بسرية اشتوكة ايت باها ، نهاية الأسبوع المنصرم ، توقيف شخص أربعيني ، كان قد اختفى عن الأنظار لسنوات ، بعدما عرض عددا من المستثمرين بجهة سوس ماسة للنصب في مبالغ مالية كبيرة.

وقد قادت عملية ترصد ومتابعة لتحركات المبحوث عنه من توقيفه ، مباشرة بعد إخبار المصالح الدركية بتواجده بالمنطقة ، رغم عملية تنكره لكي لا ترصده العيون ، وتمت محاصرته بمكان عام ، ليتم توقيفه و اقتياده إلى مخفر الدرك من اجل تدبير الحراسة النظرية للاستماع له ،قبل تقديمه على أنظار وكيل الملك بابتدائية انزكان.

وقام الموقوف قبل اختفاءه لسنوات بتعريض عدد من المستثمرين لعمليات نصب في معاملات تجارية وهمية ، وتقديم مقابل ذلك شيكات بدون مؤونة .

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