البيضاء.. “كرويلة” ترسل سائق دراجة نارية للانعاش
هبة بريس - البيضاء
رغم منعها من قبل سلطات الدار البيضاء، تسببت “كرويلة” في حادث سير خطير، مساء أمس الأحد.
وحسب شهود عيان، فقد وقع الحادث جراء اصطدام قوية بين “كرويلة” ودراجة نارية، أسفر عن إصابة سائق الأخيرة بجروح خطيرة.
وفور علمها بالحادث، حلت المصالح المعنية على عجل بعين المكان، حيث تم نقل الضحية الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة كما فتح تحقيق في الواقعة.
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6 تعليقات
مادام اننا لازلنا تشاهد مثل تلك الكرولات في في المدن. يعني لازالت عندنا بعض العقليات تريد مشاهدة تلك الحالة عوض محاربته….
الشفآء العاجل لهذا السائق الذي ذهب ضحية هذه الكرويلة التي عرقلة حركة السير بهذا الطريق ..
ولكن لانقول ان الخطاً راجع إلى صاحب الكرويلة لأنه يسترزق منها من أجل توفير المعيشة لأبنائه ; كان على الحكومة توفير لهم أماكن مناسبة ودعمهم حتى نحارب هذه المشاكل التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المواطنين والسائقين ..
هذه الحادثة مسؤولية الجميع الكل يتحمل المسؤولية ..
إذا قولنا أننا يجب محاربة هؤلاء اصحاب الكرويلات فإننا نحارب رزقهم لهذا الأمر والحل بين يدي الدولة ..
الكلّ يخرق القانون من دراجات نارية وسيارات وكرويلات وطريبورط وغيرها داخل الأزقة والشوارع فهم لايبالون بمرور المواطنين سواء أطفال أو نساء أو رجال مسنين لهذا كل من خرق القانون يعاقب عليه بجز سيارته أو دراجته النارية أو أ كرويلته او غيره وأداء غرامة مالية حتى يكون عبرة لغيره ..
إنها فوضى من طرف اصحاب الكرويلة مما يسببون مشاكل كبيرة وعرقلة في الطريق مما لا يعطيوا أهمية لحياة الناس ..