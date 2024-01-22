البيضاء.. “كرويلة” ترسل سائق دراجة نارية للانعاش

2024-01-22 / 10:33
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هبة بريس - البيضاء

رغم منعها من قبل سلطات الدار البيضاء، تسببت “كرويلة” في حادث سير خطير، مساء أمس الأحد.

وحسب شهود عيان، فقد وقع الحادث جراء اصطدام قوية بين “كرويلة” ودراجة نارية، أسفر عن إصابة سائق الأخيرة بجروح خطيرة.

وفور علمها بالحادث، حلت المصالح المعنية على عجل بعين المكان، حيث تم نقل الضحية الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة كما فتح تحقيق في الواقعة.

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