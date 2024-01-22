فنانة مصرية تعرض الزواج على الصحفي وائل الدحدوح
هبة بريس - وكالات
أبدت ممثلة مصرية، رغبتها بالزواج من المراسل الغزّي وائل الدحدوح.
وأكدت ميسرة خلال ظهور تلفزيوني، أنها تتمنى الزواج من الصحفي الشهير، قائلة “أنا نفسي أتجوز وائل الدحدوح، راجل بمعنى الكلمة”.
وأضافت: “قعدت أبص للراجل ده أهله بيموتوا منه، وبيستعوضهم لربنا وبيقول معلش كله فدى فلسطين، أنا لو لقيت واحد زي ده مش هدوّر عالفلوس، وصعب تلاقي واحد زيه”.
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7 تعليقات
الصحفي وائل الدحدوح يستحق إمراة صالحة صابرة محتسبة و ليس أية إمرأة.
الدحوح يجب ان يعلم أنه يدافع عن قضية فارغة ويقدم أبنائه هدية من أجل معتقدات خرافية وكارتونية وعليه ان يعلم أنه لا إله ولا يحزنون
وائل الدحدوح هو صحفي فلسطيني فهو صحفي بامتياز أي امرأة تتمناه للزواج
اشتهر وائل بتغطيته المتواصلة والمستمرة لما يجري في قطاع غزة فهو يستحق كل التقدير والاحترام ويستحق امرأة في المستوى المطلوب
كونه مراسلا رئيسياً للقناة القطرية ويتواجد في القطاع باستمرار رغم أنه في هذه الحرب فقذ أسرته بقصف صاروخي رد جوي من طرف اسرائيل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ آلعظيم
كيف يعقل أن تفكري بالزواج به وهو لازال في جرح كبير من وفاة زوجته وابنه وابنته وحتى حفيذه …
الميوعة والتفاهة.أهكذا يكون الزواج ؟!!