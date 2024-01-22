أصغر متسلق عربي.. طفل مغربي يبلغ أعلى قمة في إفريقيا

هبة بريس - الرباط

نجح طفل مغربي بتسلق جبل كليمنجارو في تنزانيا، وهو أعلى قمة في إفريقيا.

ونشر الطفل يوسف صورة له من أعلى قمة بافريقيا، معلقا عليها بالقول : “المستحيل ليس مغربيا.. أنا يوسف التازي، فتى المغرب في سن الـ 12، أشعر بالفخر بتحقيق إنجاز تاريخي بأن أصبح أصغر متسلق جبال مغربي وعربي يتسلق جبل كليمنجارو، أعلى قمة في أفريقيا بارتفاع 5895 مترًا ”

وأضاف “هذا الإنجاز لم يرفع اسمي فقط، ولكن أيضًا اسم وطني كاملاً. وأنا سعيد جدا بتمثيل بلدي بفخر على الساحة الدولية، وبتشريف أطفال وشباب بلدنا الحبيب”

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