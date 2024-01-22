أصغر متسلق عربي.. طفل مغربي يبلغ أعلى قمة في إفريقيا
هبة بريس - الرباط
نجح طفل مغربي بتسلق جبل كليمنجارو في تنزانيا، وهو أعلى قمة في إفريقيا.
ونشر الطفل يوسف صورة له من أعلى قمة بافريقيا، معلقا عليها بالقول : “المستحيل ليس مغربيا.. أنا يوسف التازي، فتى المغرب في سن الـ 12، أشعر بالفخر بتحقيق إنجاز تاريخي بأن أصبح أصغر متسلق جبال مغربي وعربي يتسلق جبل كليمنجارو، أعلى قمة في أفريقيا بارتفاع 5895 مترًا ”
وأضاف “هذا الإنجاز لم يرفع اسمي فقط، ولكن أيضًا اسم وطني كاملاً. وأنا سعيد جدا بتمثيل بلدي بفخر على الساحة الدولية، وبتشريف أطفال وشباب بلدنا الحبيب”
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8 تعليقات
التسلق هواية لا يعرف قيمتها أي أحد..
تبارك الله عليه وانشالله يكون بطل عالمي في تسلق الجبال ..
ماشاء الله. فخر المغرب انت يا يوسف..
مسيرة موفقة للطفل يوسف ذو 9 سنوات ..
لكل رياضة بطلها والمغاربة معروفين بالتحدي…
اللهم وفقه للخير وبداية مشوار سعيد ..
الحمد لله هناك نخب مغربية يعول عليها في كل الرياضات ..
هذه الأوقات ليس لشهرة الأولاد أو التغني بمثل هذه الهوايات.
الله يحفظ الولد، هذا وقت التضامن مع المحتاجين و القيام بالأعمال الإنسانية و الحث عليها، خصوصا في مثل هذه الأوقات الصعبة ، عليناأن لا ننشغل بدواتنا والأشياء التي تأتي بعد الثانوية. المرجو زيادة الوعي. غخناء أبناء ضاعو في الدراسة و مشكل القدرة الشراءية و مشكل ضحايا غزة، و هذه المسيرة التي يعلم الله منحاها. الوعي الوعي ةو الإنتباه