طقس الإثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع “الجريحة”، خلال الصباح والليل، بكل من المرتفعات، والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية.

ويرتقب، كذلك، تشكل كتل ضبابية محلية بكل من السهول الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بوجه عام، إلى جانب تناثر الغبار بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين -02 و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و06 درجات بكل من الريف، والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق البلاد، وما بين 12 و16 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 06 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعا فوق غالبية أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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