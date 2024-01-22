طقس الإثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع “الجريحة”، خلال الصباح والليل، بكل من المرتفعات، والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية.
ويرتقب، كذلك، تشكل كتل ضبابية محلية بكل من السهول الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بوجه عام، إلى جانب تناثر الغبار بالأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين -02 و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و06 درجات بكل من الريف، والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق البلاد، وما بين 12 و16 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 06 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعا فوق غالبية أرجاء البلاد.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
اللهم صبا نافعا يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
الحمد لله على أولى التساقطات المطرية..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..
تراجع ملئ نسبة السدود كثيراً بسبب شح الأمطار..
الصقيع كان قويا هاته الأيام ..
الحمدلله على كل حال والقادم سيكون أفضل إن شاء الله تعالى..
تأخر التساقطات المطرية ينذر بموسم جفاف ..
اللهم صبا نافعا يارب العالمين