كأس أفريقيا.. منتخب جنوب أفريقيا يكتسح ناميبيا

هبة بريس- القسم الرياضي

حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزا كاسحا أمام ناميبيا بأربعة أهداف دون رد، مساء الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا.

وسجل أهداف جنوب أفريقيا كل من بيرسي تاو من ضربة جزاء في الدقيقة 14 وتيمبا زواني في الدقيقتين 25 و40 وتابيلو ماسيكو في الدقيقة 75.

هذا الفوز يضع جنوب أفريقيا في المركز الثاني للمجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما تحتل ناميبيا المركز الثالث بنفس الرصيد.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp