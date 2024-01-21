باحثون يطورون لقاحا يمكنه خفض نسبة الكوليسترول الضار

2024-01-21 / 23:06
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هبة بريس - وكالات

طور باحثون بجامعة نيو مكسيكو، لقاحا جديدا يمكنه خفض نسبة الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة الضار (LDL)، وذلك بنفس فعالية الأدوية باهظة الثمن المعروفة باسم مثبطات (PCSK9). وحسب الباحثين، فإن اللقاح يستخدم جزيئات تشبه الفيروسات لاستهداف بروتين يسمى (PCSK9)، والذي يرفع عادة مستويات الكوليسترول الضار، حيث يحفز هذا اللقاح الجسم على إنتاج أجسام مضادة تمنع البروتين المذكور، ما يؤدي إلى انخفاض الكوليسترول الضار، وربما تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال الدكتور رايس تشاكريان، أستاذ قسم علم الوراثة الجزيئية وعلم الأحياء الدقيقة، والمؤلف الرئيسي للدراسة « نحن مهتمون بمحاولة تطوير نهج آخر يكون أقل تكلفة وأكثر قابلية للتطبيق على نطاق أوسع، ليس فقط في الولايات المتحدة. ولكن أيضا في الأماكن التي لا تملك الموارد اللازمة لتحمل تكاليف هذه العلاجات الباهظة الثمن ».

وحسب الدراسة، يقدم هذا النهج بديلا محتملا لأدوية خفض الكوليسترول الموجودة، ويمكن أن يفيد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الضار، والذين لا يتحملون العلاجات الحالية أو لا يستجيبون لها بشكل جيد.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول يعد أحد أكبر عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بجميع أنحاء العالم، كما يساهم في ثلث أمراض القلب الإقفارية.

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