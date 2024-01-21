قـ..ـتلى وجرحى في حادث إطلاق نار جماعي بولاية تكساس الأمريكية

هبة بريس - وكالات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، خلال إطلاق نار جماعي في كاتي، بولاية تكساس الأمريكية، وفق ما ذكرته الشرطة.

وصرح قائد شرطة مقاطعة هاريس، إد غونزاليس، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم العثور على شخصين متوفيين في مكان الحادث، فيما لفظ شخص ثالث أنفاسه في المستشفى.

وتم فتح تحقيق لتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتظل حوادث إطلاق النار ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة، تخلف العديد من الضحايا، في بلد حيث يكفل الدستور الحق في امتلاك الأسلحة.

وفي مواجهة تصاعد العنف المسلح، ناشد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس في عدة مناسبات، للعمل ضد هذه الآفة، مؤكدا أن الوقت قد حان لإصلاح تشريعات الأسلحة النارية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp