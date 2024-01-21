كأس أمم إفريقيا لكرة اليد .. المنتخب الوطني المغربي يتأهل لدور الربع

2024-01-21 / 22:23
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هبة بريس -

ضمن المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد تأهله لدور ربع نهائي بطولة إفريقيا للعبة المؤهلة لاولمبياد باريس والمقامة حاليا بالقاهرة، بعد أن أنهى دور المجموعات بفوزين اثنين وهزيمة واحدة.

واستهل المنتخب المغربي الذي يقوده المدرب عبد السلام مصباح مشواره في هذه البطولة بالفوز على نظيره الليبي بنتيجة 30 مقابل 25، قبل أن يفوز في المواجهة الثانية على نظيره الغابوني ب 33 مقابل، بينما تعثر في ثالث مواجهة اليوم الاحد أمام الجزائر ب 30 مقابل 23.

وحجزت أربع منتخبات عربية تذكرة في دور الربع هي إضافة الى المغرب، مصر البلد المضيف، وتونس، والجزائر.

وستتفادى المنتخبات العربية اللعب فيما بينها في الدور الربع وهذا ما يمنحها فرصة بلوغ الدور نصف النهائي معا، رغم أن المهمة لن تكون سهلة في دور خروج المغلوب.

وسيلعب المنتخب المغربي في دور الربع ضد منتخب الرأس الاخضر ، بينما تواجه مصر منتخب أنغولا، وتلعب تونس ضد غينيا في حين تواجه الجزائر منتخب الكونغو الديمقراطية.

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‫7 تعليقات

  3. ستتفادى المنتخبات العربية اللعب فيما بينها في الدور الربع وهذا ما يمنحها فرصة بلوغ الدور نصف النهائي معا

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