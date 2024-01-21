كلوب : صلاح سيلتحق بليفربول وسيعود للمنتخب المصري في “النهائي”

2024-01-21 / 22:00
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هبة بريس - وكالات

قال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي إن محمد صلاح سيعود من كوت ديفوار إلى ليفربول خلال الفترة المقبلة لاستكمال إعادة التأهيل، وربما يعود مجددا للمنتخب في حال وصوله إلى المباراة النهائية.

وخرج مهاجم ليفربول مصابا من مباراة منتخب بلاده الأخيرة يوم الخميس الماضي، وتم استبعاده بالفعل من مباراة الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية ضد الرأس الأخضر التي تقام في مدينة أبيدجان يوم الاثنين.

وتشارك مصر في منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023 بجانب غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.

ونقلت شبكة “سكاي سبورت” عن كلوب قوله عقب مباراة ليفربول وبورنموث (4-صفر): “محمد صلاح سيعود إلى ليفربول من أجل إعادة تأهيله من الإصابة وربما يعود للمشاركة مع المنتخب المصري إذا تأهل للنهائي”.

وأضاف “إذا لم يتمكن من اللعب، مهما كانت المدة التي قضاها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا، أو مع فريقنا”.

وكان صلاح، الذي خاض 96 مباراة دولية، ضمن منتخب مصر الذي خسرمن الكاميرون في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون، وخسر اللقب مرة أخرى في النسخة الماضية التي أقيمت فيالكاميرون قبل عامين، حين تفوقت السنغال بركلات الترجيح.

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