أُعتقل بمكناس ..المغرب يسلم هولندا شخصا ظل مطلوبا لثماني سنوات

2024-01-21 / 21:38
2
هبة بريس - الرباط

قالت وسائل اعلام هولندية أن المغرب سلم السلطات الأمنية الهولندية شخصا ظل مطلوبا لمدة تزيد عن ثماني سنوات .

وكشفت جريدة “إر ت الـ نيوز الهولندية ” عن تفاصيل عملية تسليم المواطن الهولندي الذي يدعى ” كريستو .هـ” البالغ من العمر 43 عامًا، حيث تم اعتقاله في المغرب في غشت 2023 بعد أن كان مطلوبًا لمدة ثماني سنوات للسلطات الهولندية .

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد وصول المطلوب إلى مطار أمستردام “شخيبول ” أمس السبت تم نقله الى المؤسسة السجنية حيث سيقضي عقوبته السجنية .

وحُكم على “كريستو ” في ديسمبر من سنة 2018 بالسجن لمدة اثني عشر عامًا بتهمة الشروع المزدوج في القتل غير العمد. في 27 يونيو 2015، حيث أطلق النار على رجلين في حفل للأطفال في بيرغن أوب زوم، حيث ظل المعني بالأمر مختفيا الى أن اعتقل في مدينة مكناس بالمغرب .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of قـ..ـتلى وجرحى في حادث إطلاق نار جماعي بولاية تكساس الأمريكية

قـ..ـتلى وجرحى في حادث إطلاق نار جماعي بولاية تكساس…

2024-01-21 / 22:45
Photo of مصرع 89 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة جراء العواصف الثلجية

مصرع 89 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة جراء…

2024-01-21 / 19:26
Photo of اسبانيا ..مغربي يطعن زوجته بسلاح أبيض ويحاول الانتحار

اسبانيا ..مغربي يطعن زوجته بسلاح أبيض ويحاول الانتحار

2024-01-21 / 18:56
Photo of قنصلية فيرونا..أبواب مفتوحة تخدم شؤون المغاربة المقيمين بمقاطعة فينيتو

قنصلية فيرونا..أبواب مفتوحة تخدم شؤون المغاربة المقيمين بمقاطعة فينيتو

2024-01-21 / 18:22
Photo of قرار إسرائيلي بشأن تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية

قرار إسرائيلي بشأن تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية

2024-01-21 / 12:58
Photo of غزة: استشهاد 25105 فلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

غزة: استشهاد 25105 فلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7…

2024-01-21 / 11:58
Photo of إيطاليا..20 سنة سجنا في حق ضابط إيطالي بسبب التجسس لفائدة روسيا

إيطاليا..20 سنة سجنا في حق ضابط إيطالي بسبب التجسس…

2024-01-20 / 23:50
Photo of نتنياهو: إسرائيل ستبقي سيطرة أمنية كاملة على غزة

نتنياهو: إسرائيل ستبقي سيطرة أمنية كاملة على غزة

2024-01-20 / 17:11
Photo of الصين.. مصرع 13 تلميذا بحريق في مدرسة داخلية

الصين.. مصرع 13 تلميذا بحريق في مدرسة داخلية

2024-01-20 / 13:34
Photo of فرنسا.. السجن من 3 الى 12 شهرا ضد 3 أمنيين عنفوا شاب افريقي

فرنسا.. السجن من 3 الى 12 شهرا ضد 3…

2024-01-20 / 11:33

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق