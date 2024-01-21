أُعتقل بمكناس ..المغرب يسلم هولندا شخصا ظل مطلوبا لثماني سنوات

هبة بريس - الرباط

قالت وسائل اعلام هولندية أن المغرب سلم السلطات الأمنية الهولندية شخصا ظل مطلوبا لمدة تزيد عن ثماني سنوات .

وكشفت جريدة “إر ت الـ نيوز الهولندية ” عن تفاصيل عملية تسليم المواطن الهولندي الذي يدعى ” كريستو .هـ” البالغ من العمر 43 عامًا، حيث تم اعتقاله في المغرب في غشت 2023 بعد أن كان مطلوبًا لمدة ثماني سنوات للسلطات الهولندية .

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد وصول المطلوب إلى مطار أمستردام “شخيبول ” أمس السبت تم نقله الى المؤسسة السجنية حيث سيقضي عقوبته السجنية .

وحُكم على “كريستو ” في ديسمبر من سنة 2018 بالسجن لمدة اثني عشر عامًا بتهمة الشروع المزدوج في القتل غير العمد. في 27 يونيو 2015، حيث أطلق النار على رجلين في حفل للأطفال في بيرغن أوب زوم، حيث ظل المعني بالأمر مختفيا الى أن اعتقل في مدينة مكناس بالمغرب .

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