كأس أمم أفريقيا.. التعادل يحسم مواجهة زامبيا وتنزانيا

2024-01-21 / 21:15
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هبة بريس - القسم الرياضي

تعادل منتخب زامبيا مع تنزانيا بهدف لمثله، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا.

سجل سايمون مسوفا هدف التقدم لتنزانيا في الدقيقة 11، وأدرك باتسون داكا التعادل لزامبيا في الدقيقة 88، علما أن زامبيا لعبت بنقص عددي منذ الدقيقة 44 بعد طرد لاعبه كابوي.

هذا التعادل يضع زامبيا قي المركز الثالث بنقطتينن بينما تحتل تنزانيا المرز الأخير بنقطة واحدة

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