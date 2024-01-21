تقنيو وتقنيات “أونسا” ينتفضون ضد الاقصاء و التهميش

أحمد وزروتي: هبة بريس

نددت اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بمسلسل اقصاء و تهميش التقنيين داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رغم الدور الهام و الكبير الذي تقوم به هذا الفئة سواء داخل المصالح الخارجية أو المركزية و المختبرات.

وشدد بيان اللجنة، الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، على أن اقصاء العناصر النقابية من المشاركة في بعض الدوارات التكوينية داخل الوطن أو خارجه، أمر غير مقبول نهائيا، كأنهم قاصرين علميا أو غير مؤهلين لتلقي تلك التكوينات مع العلم أن فئة كبيرة منهم من حملة الشواهد العليا في مختلف التخصصات (دكتوراه – ماستر-إجازة..) مما يعتبر ،حسب البيان، ضربا صارخا لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة اللذان ينص عليهما الدستور المغربي.

وأكد البيان على أن تقزيم دور النقابيين داخل المصالح الخارجية عبر تهميشهم واسنادهم مهام لا تليق بمكانتهم الاعتبارية والمهنية، مسألة مرفوضة قطعا، على اعتبارهم وبقوة القانون أعوان مؤهلين للقيام بمهام التفتيش والمراقبة داخل منظومة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وقد أدى ذلك الى زرع الفئوية والبلبلة وسط المستخدمين وأجج احتقان كبير داخل الجسم التقني و خلف احباطا و واستياء كبيرا وسطهم حتى بدأ البعض منهم يفكر في مغادرة المكتب بحثا عن فرص أخرى في قطاعات أخرى و خير دليل طلبات اجتياز المباريات الخارجية التي تتهاطل على الإدارة المركزية كل مرة و بل منهم من غادر الى خارج أرض الوطن ليقوم بمسار مهني جديد يحفظ كرامته و يقدر مجهوده. ان ما يزيد الطين بلة هي المساطر والمراسلات التي يتم إصدارها من طرف مصالح الجودة والتي يكون غالبا اسم التقني غائبا فيها مما يؤكد نية الاقصاء والتهميش في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يتم مكافئة هذه الفئة وتشجيعها عبر تعويضات خاصة نظير المجهودات التي تقوم بها من أجل إنجاح كل برامج المكتب (عيد الأضحى-محاربة الحشرة القرمزية-حملات التلقيح…)، مما يجعلنا نطرح سؤالا مهما أي دور للتقني داخل منظومة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية؟

ودعت اللجنة الإدارة المركزية الى التدخل العاجل، و وضع حد لمسلسل التهميش والاقصاء ضد التقنيين بجهة مراكش أسفي، ووقف كل أشكال التهميش والتمييز ضد التقنيين وفرض مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

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