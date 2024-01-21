تاوريرت.. حملة للتبرع بالدم دعما للمخزون الجهوي

هبة بريس - و م ع

نظمت اليوم الأحد ببلدية تاوريرت، حملة للتبرع بالدم، تروم المساهمة في دعم المخزون الجهوي من هذه المادة الحيوية.

وتمكنت هذه المبادرة، التي نظمتها جمعية المتبرعين بالدم بإقليم تاوريرت، بإشراف من المركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة، وتنسيق مع عدة شركاء، من جمع 78 كيس دم من شأنها المساهمة في سد العجز في احتياطي هذه المادة الحيوية بالمنطقة.

وأكد عضو الجمعية، حفيظ شراد، أن هذه الحملة، التي نظمت تحت شعار “بادر قبل أن تكون أنت المحتاج وتغادر”، تندرج في إطار الجهود المبذولة لسد الخصاص في هذه المادة الحيوية خاصة مع تزايد الطلب على أكياس الدم.

وقال شراد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، تسعى إلى جمع أكبر قدر ممكن من أكياس الدم، بالنظر إلى الحاجة الملحة لهذه المادة الحيوية، وكذا الخصاص الذي يعرفه المخزون الجهوي والوطني من الدم، لاسيما “أننا على أبواب فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في عدد حوادث السير ما يعني زيادة الطلب والحاجة لهذه المادة الحيوية”.

وأضاف أن هذه الحملة، التي عرفت مشاركة أكثر من 100 متطوع، من شأنها أن تساهم في دعم المخزون الجهوي من هذه المادة الحيوية، مشيدا في هذا الصدد، بالحس العالي الذي تتميز به ساكنة تاوريرت التي لا تتردد في الاستجابة لمثل هذه المبادرات التي يتم تنظيمها بالإقليم.

يذكر أن المشرفين على الحملات التي تنظم بمختلف أقاليم جهة الشرق، بشكل منتظم، يسعون إلى ترسيخ ثقافة التبرع بالدم في صفوف المواطنين عبر تشجيعهم وتوعيتهم بأهميته سواء بالنسبة للمتبرع ذاته أو في إنقاذ العديد من الأرواح.

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