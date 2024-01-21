جزائري يقضي غرقا في محاولة للعبور سباحة الى سبتة المحتلة
هبة بريس - متابعة
انتشلت فرق الإنقاذ التابعة للحرس المدني الاسباني أول أمس السبت، جثة مواطن يحمل الجنسية الجزائرية قضى غرقا خلال محاولة للعبور سباحة الى مدينة سبتة المحتلة .
وقالت مصادر إعلامية محلية بسبتة المحتلة، إن المعني بالأمر كان رفقة مواطن آخر يحمل نفس الجنسية ، حيث قاما في الساعات الأولى من صباح أول أمس بتنفيذ محاولة إبحار سباحة إلى سبتة من ساحل الفنيدق الى الثغر المحتل، إلا أنه لقي حتفه غرقا في حين تمكن رفيقه من الوصول إلى سبتة.
وينضاف الضحية الى اعداد كبيرة من الجزائريين الذين يغامرون بحياتهم من أجل بلوغ الثغور المحتلة ومن ثمة التوجه صوب الضفة الأخرى هربا من واقع معيش مزري فرضه نظام عسكري يحكم الجزائر بقبضة من حديد .
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6 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اجعله من الشهداء..
اروبا تغرق بالمهاجرين يجب محاربة الرؤساء الأفارقة الذين لا يقومون بواجباتهم نحو شعوبهم ويكنزون الثروات لمصلحتهم ضاربين عرض الحائط كل حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم اجعله من عبادك الصالحين ومن أهل الجنة..
الرحمة والغفران وجنة الرضوان..
يتزايد عددهم بكثرة وليس العكس ..