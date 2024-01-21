جزائري يقضي غرقا في محاولة للعبور سباحة الى سبتة المحتلة

2024-01-21 / 19:54
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هبة بريس - متابعة

انتشلت فرق الإنقاذ التابعة للحرس المدني الاسباني أول أمس السبت، جثة مواطن يحمل الجنسية الجزائرية قضى غرقا خلال محاولة للعبور سباحة الى مدينة سبتة المحتلة .

وقالت مصادر إعلامية محلية بسبتة المحتلة، إن المعني بالأمر كان رفقة مواطن آخر يحمل نفس الجنسية ، حيث قاما في الساعات الأولى من صباح أول أمس بتنفيذ محاولة إبحار سباحة إلى سبتة من ساحل الفنيدق الى الثغر المحتل، إلا أنه لقي حتفه غرقا في حين تمكن رفيقه من الوصول إلى سبتة.

وينضاف الضحية الى اعداد كبيرة من الجزائريين الذين يغامرون بحياتهم من أجل بلوغ الثغور المحتلة ومن ثمة التوجه صوب الضفة الأخرى هربا من واقع معيش مزري فرضه نظام عسكري يحكم الجزائر بقبضة من حديد .

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