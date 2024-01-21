اسبانيا ..مغربي يطعن زوجته بسلاح أبيض ويحاول الانتحار

2024-01-21 / 18:56
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هبة بريس - متابعة

شهدت منطقة “تاراسا ” ضواحي إقليم كاتالونيا ، واقعة اقدام مواطن مغربي على طعن زوجته بسلاح أبيض قيل أن يقدم على محاولة إنهاء حياته .

وقالت مصادر محلية ، إن المعني بالأمر وجه طعنات لزوجته على مستوى الصدر مما تسبب لها في جروح خطيرة نقلت على إثرها الى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية .

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر قام بمحاولة انتحار عبر القفز من احد الجسور، مما تسبب له بإصابات خطيرة تطلبت نقله على وجه السرعة للمستشفى .

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‫3 تعليقات

  1. الصكع صكع وخا تحطو فالسمااقلب على الما سخون وطايب اكثر من لقياس والمسخوط يبقى مسخوطوخا تحيدو من لحفا وتلبسو بوط حيث مسخوط مطبوعة فاليد والراس .

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